Nadie quedó indiferente ante la canción de Shakira

12/01/2023 - 20:27 Pura Vida

Después de la filtración de picantes frases de la canción, que sin nombrarlo directamente, Shakira le dedicó a su expareja, Gerard Piqué, de quien se separó hace 7 meses en medio de escandalosos rumores de infidelidad, la Music Session #53 que compartió con el productor argentino Bizarrap se convirtió en un fenómeno digital. A solo 19 horas del lanzamiento, el video de la canción con la que la colombiana se despacha -sin prurito- contra su ex y su actual novia, Clara Chía Marti, una joven de 23 años, ya llevaba acumuladas 35 millones de reproducciones e incontables reacciones en las redes sociales, la mayoría de ellas, en favor, de la colombiana.

Apenas la colaboración entre Bizarrap y Shakira, ocupó espacio en las redes sociales, la esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo sorprendió dándole varios emojis de fuego a la publicación lo que fue leído como un respaldo para la cantante.

“Las mujeres ya no lloran, facturan”, escribió Wanda Nara, haciéndose eco de parte de la canción de Shakira con “Biza”, lo que fue analizado como una identificación, ya que ella misma sufrió una crisis con Mauro Icardi, de quien hoy por hoy está separada, por su afer con “China” Suárez. En esa opor tunidad, Wanda aceptó contar detalles del escándalo en un programa especial de Susana Giménez.

Pero siguiendo con las reacciones que recogió la canción de Shakira, también llamó la atención el “like” que le regaló Antonio De la Rúa, que fuera pareja y representante de la cantante durante 11 años, relación que terminó el 10 de enero de 2011.

Los nombres de Shakira, Piqué, Clara y Bizarrap no tardaron en ser tendencia mundial en Twitter y todos los medios de comunicación se han hecho eco del tema en el que la cantante colombiana hace referencia a su suegra, de manera explícita: “Me dejaste de vecina a la suegra y una deuda con Hacienda”, un incendiario verso, que no obstante no despertó en la madre del exfutbolista, Montserrat Bernabéu, ningún comentario en contra de la madre de sus nietos. Muy por el contrario. Además de promocionar el lanzamiento de la “BZRP Music Session #53 reposteándolo en su perfil, Bernabéu le puso “me gusta” a un tuit que defendía a Shakira y destrozaba a Piqué. “La imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se le acabó por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería”, comienza el mensaje que escribió la usuaria @Angie09804767v. y que continuó haciendo referencia a la nueva pareja de Gerard: “No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no cómo actuó”.

Y la actual pareja de Piqué también reaccionó en Instagram. A los pocos minutos de estrenarse el tema, subió en primer plano un emoji de una cara bostezando, dando el indicio de que le aburrió lo que acababa de escuchar. Luego lo borró y compartió un video en el que se la ve bailando.