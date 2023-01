FRANCO RAMÍREZ REEDITA TUPINAMI

13/01/2023 - 20:44 Pura Vida

El cantautor santiagueño Franco Ramírez confirmó a EL LIBERAL que el próximo 20 de enero reeditará su primer álbum, Tupinami, en el marco de las celebraciones que prepara por sus dos décadas con la música.

"Probecito el Tupinami", tema que pertenece a Alfredo Palumbo, autor y músico santiagueño ya fallecido, marcó el comienzo de la carrera artística de Franco Ramírez, quien a través de un diálogo por zoom, desde Buenos Aires, confirmó además que está trabajando en un nuevo disco y que pronto iniciará una gira por la Argentina, la cual lo traerá a su tierra natal, Santiago del Estero.

"Veinte años no parecerían nada, pero uno ha aprendido, y ha corrido tanta agua bajo el puente, tanta agua en el río que hoy me doy cuenta que por ahí, por estar enfocado en otras cosas, uno pierde la posibilidad de disfrutar, y actualmente estoy disfrutando de mi carrera, de mi vida personal. Es un momento de disfrute, casi como aquellos primeros años", comentó Franco, en tono reflexivo.

Si uno lee la letra de Tupinami, se encuentra con líneas que dicen: "Si se nos muere la Pachita, por eso los que quedamos, la defendamos". ¿Hay un mensaje ambientalista?

A 20 años de esta canción me gustaría hacer un paréntesis en torno a la figura de Alfredo Palumbo, que fue el creador de esta canción, que entre guitarreadas y asados yo conocí, porque no estaba grabada, y decidí hacerlo yo en versión guaracha santiagueña o lo que él llamaba 'chacaregua'. Y a partir de ahí fue un no parar con la música. Y sí, tiene que ver con el cuidado de la tierra. Hoy yo creo que también la canto porque hay una nueva forma de producción, de trabajar la tierra. Hay mucha gente que está en esta movida y me parece que es sano para el mundo y deberíamos como sociedad comprometernos con eso. Habla de los 'tupinamis' el nombre científico de la iguana. La canción se conoció como "Probecito el tupinami", y luego Alfredo, aportó con data nueva que también se lo llamara tupinambis, aunque de las dos maneras está bien.

Este compromiso social tuyo, a lo largo de 20 años de trayectoria, ha quedado reflejado después en "Donde se espeja la luna", "De barrio" y "Pueblan Pájaros", y más.

Esto del compromiso social, la verdad que es una forma de vivir que hemos tenido siempre en esta familia, Ramírez Sánchez, con mi viejo y mi vieja, que han sido militantes ya sea del arte, o de las huertas. Hacer música y de ahí decir lo que pienso, lo que siento, lo que creo. Que mis canciones digan lo que pienso es una elección y una forma de vida. No sé si está bien o está mal. Si soy militante o no. Yo vivo así y amo hacerlo de esta manera.

¿Cómo estás celebrando estos 20 años de trayectoria?

Primero disfrutando, como te dije, viendo de salir a tocar a lugares adonde no anduve, y con la intención también de volver a Santiago y hacer un homenaje a los amigos y amigas que han estado desde mi primer momento con la música. Y cuando digo homenaje y tocar, no solamente digo tocar en un teatro o en una peña grande, es también volver a esos patios, a esas plazas, a esos barrios donde he compartido con mucha gente y he compartido mucha música y mucho arte. Me parece que está bueno poder volver a esos lugares, a mi raíz. Si bien nunca me he ido de mi raíz, palpar lo físico y volver a estar ahí, para mí va a ser muy lindo. Esta carrera tiene esto, que a veces te aleja físicamente de esos lugares que amas, pero vas llevando esas ramas, esos brotes a nuevos lugares, porque si bien me fui muy chico de Santiago, hace 16 años, yo seguía llevando parte de mi provincia en mi voz y mis canciones.