SOLEDAD PASTORUTTI REVELÓ QUÉ PIENSA DE SHAKIRA

17/01/2023 - 21:32 Pura Vida

La "Bzrp Music Session #53" con la que la cantante colombiana Shakira aprovechó para sacar todos los trapitos al sol de su escandalosa separación con Gerard Piqué, en medio de rumores de infidelidad con la modelo Clara Chía Martin, no debe haber dejado a una sola persona sin prestar atención a la letra de la canción. Su desahogo brutal, en el que dice, por ejemplo, "cambiaste un Rolex por un Casio", en clara referencia a su nueva novia, generó voces a favor y en contra. ¿De qué lado se colocó Soledad Pastorutti? La honestidad de la cantante de Arequito la llevó a confesar, ante las cámaras del programa "Socios del Espectáculo", su admiración tanto por Bizarrap como por Shakira, aunque aclaró que ella siempre piensa en la familia que está detrás del artista que expone su intimidad.

Cuando le preguntaron si es más "barato hacer una canción que ir a terapia", Soledad respondió pícara. "No, no te creas. Hay mucho trabajo detrás, pero capaz que es más rápido". Y agregó: "La mina escribió algo que necesitaba decir y me parece bárbaro. Yo siento que a veces uno saca a gritos el dolor".

Sobre los efectos de una canción como la que lanzó Shakira, en la que no hay lugar para la imaginación sobre la identidad de sus protagonistas, Pastorutti remarcó: "Lo que haga con sus canciones me parece bárbaro. Cada uno es libre y la gente siempre va a opinar cuando uno se expone. De todas maneras, a veces pienso que habiendo una familia detrás, cuando uno ventila demasiado, es complicado también después".

"Yo creo que igual, a esta altura de la vida, Shakira puede hacer lo quiera", sentenció.

Por otra parte, reflexionó: "Muchas veces, los artistas hacemos canciones que tienen que ver con algo personal. Lo de Biza es una cosa increíble, la verdad es que estoy orgullosa de que sea argentino y lo que genera".

"Shakira es una mina que a mí me encanta. Es una de las pocas latinoamericanas que logró que su música trascienda al mundo", la defendió.

Las declaraciones de la exjurado de "La Voz Argentina" no tardaron en llegar a las redes sociales, donde incluso el influencer Santi Maratea le dedicó un comentario: "¿Todavía nadie propuso la session del Biza con la Sole, no? Deberían", escribió Maratea, y muchos recordaron otros éxito de Biza con Duki, Tiago PZK, Nicki Nicole o Nathy Peluso, entre otros.

La canción sigue creciendo

Tras lograr el mejor debut para una canción en español, el productor argentino Bizarrap sigue haciendo historia con su colaboración con Shakira que se mantiene firme en el primer puesto del ranking mundial.

La "Bzrp. Music Session #53" alterna el primer puesto en Spotify con "Flowers", la nueva canción de Miley Cyrus, en la que también le dedica su letra a su expareja, pero supera a la cantante estadounidense sumando las reproducciones de YouTube.

En sus primeras 24 horas, tanto en Spotify con más de 14 millones de escuchas, como en YouTube con más de 52 millones de vistas, se asentó como la canción en español más escuchada de la historia en un solo día.

Bizarrap, hoy cuenta con 2 canciones en el Top 10 global: además de la explosiva #53 con Shakira, está su alianza con el español Quevedo que, tras haber sido una de las más escuchadas del 2022 mantiene su impulso a seis meses de su lanzamiento.

Según trascendió, en Ciudad Magazine, la cantante colombiana y el Dj argentino habrían acumulado tan solo en Spotify, hasta el momento, entre 90 y 150 mil dólares; mientras que en Youtube llevarían ganados alrededor 75 mil dólares.