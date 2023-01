Isabel Macedo habló sobre las críticas a su hija

20/01/2023 - 21:20 Pura Vida

Los seres humanos parece que evolucionamos en distintos aspectos. Nos volvemos más cuidadosos con el medio ambiente. Más compasivos con los animales. Elegimos comida saludable. Pero hay algo que parece que no podemos evitar: criticar el aspecto físico de alguien, y de ese "mal" no se salvan ni los más pequeños. Por lo menos, eso lo evidenció la actriz Isabel Macedo en un descargo que publicó en Instagram a raíz de los comentarios hirientes que recibió su segunda hija, Julia, de apenas 7 meses, de quien había compartido fotos en la playa, con su traje de baño floreado y capelina.

Entre los mensajes cariñosos hacia la hija que Isabel tiene con Juan Manuel Urtubey, el exgobernador de Salta, se pudieron leer otros que hacían foco en que su beba estaba "excedida de peso". El posteo se llenó de comentarios del estilo: "Me parece que tiene que adelgazar", y hasta "No la dejen engordar más".

En respuesta, la actriz escribió en su cuenta oficial de Instagram: "Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: vamos a dejar pasar los comentarios negativos, vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que, para mí, nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir".

La incómoda situación que se generó en un espacio virtual y que demandó el descargo de Macedo fue comentado en Telenoche, el noticiero donde la actriz se explayó sobre la polémica por la foto de su beba. "Contestar mal genera más bronca y más odio, algo de lo que ya tenemos y conocemos bastante... yo elijo transformarlo", reflexionó la actriz desde un móvil.

"Sabemos que nuestra hija está súper cuidada, es un bebé que tiene 7 meses y come apenas unas cosas. No es que puede comer de todo. Es una gorda divina, no es que le estamos haciendo un daño ni nada a propósito o adrede", señaló Isabel, quien también es mamá de Isabelita, de 4 años. Y sumó sobre la polémica: "Fue raro, pero habla de cómo estamos todos. Hay tantas chicas y adolescentes en la pre-adolescencia sufriendo tanto por temas de alimentación y siento que la gente tiene que ser más cuidadosa".

"Elijo ser una persona responsable y elijo responder con amor y no con rabia y con enojo que, obviamente, la puedo tener. No es que no me salga. Quiero creer en que se puede vivir en un mundo mejor", concluyó.

Por su parte, Dominique Metzger, conductora de Telenoche compartió su propia vivencia. "Es todo un tema la verdad las redes sociales, a nosotros nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo y la gente es muy hiriente en esta cuestión", dijo la periodista.

Entonces, Dominique aprovechó el medio para llamar a la reflexión: "Tienen que saber que nosotros somos personas, tenemos nuestros días buenos y malos... no hace falta que te digan una agresión innecesaria".