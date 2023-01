Crece el escándalo por la "infidelidad" de Wanda

26/01/2023 - 21:02 Pura Vida

Si hay algo de lo que no padece Wanda Nara es de aburrimiento. Mientras graba "en secreto" su participación en un nuevo programa de Telefé que podría ser MasterChef Argentina, la mediática volvió a protagonizar un escándalo, esta vez desde Dubai, junto al futbolista senegalés Keita Baldé, con quien el periodista español Jordi Martín afirmó que estaría viviendo un romance, aunque él está casado con Simona Guatieri.

Todo habría quedado como simples rumores, si Mauro Icardi, el ex de Wanda, no habría salido a ventilar en sus historias de Instagram las reiteradas veces que su excompañero del Inter de Milán habría intentado seducir a la madre de sus dos hijas, con conversaciones y fotos que la mediática se encargó de compartir con su expareja. Todo esto en respuesta al comentario de Jordi, quien dijo que Icardi se enteró del affaire de Nara, por unos movimientos en la tarjeta de crédito. Pero Mauro hizo algo más. Se contactó con la esposa de Keita, a través de las redes sociales, para informarle las andanzas de su marido.

La pareja no se quedó callada. Ante la consulta del periodista Juan Etchegoyen, Simona declaró enojada: "Ellos (por Wanda y Mauro) viven de esto, de estas noticias... A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo... Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado del de ellos, no queremos ni tomar un café". Mientras Keita sumó: "Lo que hoy nos toca a nosotros, tal vez mañana le toca a otro, cómo te pasa por la cabeza decir algo así... Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, teníamos un trato cordial...".

Después de desatar esta tormenta, Mauro borró sus historias y así explicó el porqué: "Solo para hacerles saber que borré las historias porque ya las levantaron en todos lados y para no seguir haciéndoles publicidad a los paparachis... Porque seguramente ahora inventan también que me arrepentí...", escribió.