NAHUEL PENNISI ESTÁ ILUSIONADO CON DEBUTAR EN LA SALAMANCA

01/02/2023 - 21:19 Pura Vida

Nahuel Pennisi debutará este sábado 4 en el Festival Nacional de La Salamanca. Será la noche en la que compartirá escenario con Los Manseros, Horacio Banegas, Raly Barrionuevo y Néstor Garnica, entre otros grandes referentes del canto nativo santiagueño.

Esta primera vez y el estar junto a figuras como las mencionadas, emocionan tremendamente a Nahuel. Así lo hizo saber en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

¿Cómo vives esta primera presentación en el Festival Nacional de la Salamanca?

Realmente lo vivo con muchísima emoción porque es un festival que tenía ganas de conocer hace bastante tiempo. Santiago del Estero es un lugar muy necesario e histórico de nuestra música argentina. Recuerdo que de chiquito escuchaba canciones que describían paisajes de esa provincia; escuchaba a Los Manseros y también Los Carabajal, tantas historias de la música santiagueña, así que tenía ganas de conocerla. Me tiene con mucha alegría y estamos preparando un repertorio especial, con canciones para que canten entre todos, y canciones nuestras.

A propósito de Los Manseros que acabas de mencionar, en la tercera noche en la que estarás vos van a estar ellos, Raly Barrionuevo, Horacio Banegas y Néstor Garnica. ¿Qué opinas?

Uff, es una noche donde habrá demasiados platos fuertes. Todos los que nombrás podrían ser tranquilamente cabeza de noche, artistas centrales, y eso es lo lindo que tiene esta fiesta, que los días que dure tiene lo mejor de lo mejor de nuestro folclore, y para mí es un desafío estar a la altura de semejante fiesta y compartir con fenómenos. El otro día escuchaba a Raly en Cosquín; a Los Manseros con Onofre y la verdad que me siguen emocionando y estoy aprendiendo de todos. Con muchas ganas de compartir con ellos.

Más allá de tu repertorio clásico propio, ¿habrá otras canciones presentes?

Tengo muchas ganas de homenajear a la tierra santiagueña y en un momento del concierto quiero proponerle a la gente momentos para cantar entre todos. Ese ida y vuelta nos emociona, nos conmueves. Cuando yo era más chico, y empecé tocando en las calles, ese ida y vuelta, ese contacto directo con la gente me enseñó mucho, me marcó para siempre, así que poder hacer esto en una fiesta tan importante es hermoso. Estoy preparando unas zambas santiagueñas históricas para cantar entre todos y algunas chacareras también, aunque yo sé que no van a faltar chacareras a lo largo de la noche, pero por lo menos dejar mi granito de arena, mi recuerdo, para la fiesta.

¿Cómo vives que músicos de otros géneros lleven "Universo paralelo" a distintos estilos, como sucedió con La K'onga?

Eso me ha asombrado mucho porque nunca pensé que la canción podía tomar tanto vuelo. Sí sabía que podía ser una canción importante del disco, porque obviamente que la versión mía es un poco más tranquila, una especie de balada, un ritmo para escuchar, que nos da nostalgia. Pero la versión de La K'onga le dio otro carácter, la gente tomó la canción como propia, se identificó mucho y eso me sigue conmoviendo. Es más me ha sorprendido escuchar hasta una versión de guaracha santiagueña. Me sorprendió mucho escuchar a Los Bonys, que es un grupo histórico, y me conmueve y el sábado no podrá faltar esa canción.

¿Qué ha hecho que "Universo paralelo" sea un himno?

Yo creo que el ritmo de cuarteto cordobés es un ritmo que por ahí permite desahogarnos, sacar lo que tenemos adentro, desde unas palmas cuando estamos tomando algo y escuchamos, por ejemplo, las canciones del Potro Rodrigo que nos siguen sacando una sonrisa. Y esta canción, "Universo paralelo" yo creo que tiene una letra con la que muchos nos identificamos. En un montón de aspectos de la vida vivimos en universos paralelos y cuando habla de querer a una persona y no poder decírselo, todo eso es desahogarlo con un ritmo bien arriba como el cuarteto, y eso ha sido una clave para que la canción pegue mucho.