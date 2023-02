VIDEO | “Estos son los regalos que me gustan a mí”, dijo la “China” Suárez al probar moroncito y empanadilla

04/02/2023 - 11:18 Pura Vida

Eugenia "La China" Suárez, se mostró muy feliz de haber llegado a Santiago del Estero para acompañar a su novio Rusherking, que volvió a su tierra natal para presentarse en el Festival de La Salamanca.

La talentosa actriz pisó suelo santiagueño ayer al mediodía y más tarde compartió en sus historias de Instagram varios videos, mientras probaba empanadillas y moroncitos que fueron un regalo de su suegra.

"¿Qué pasa changuito? Me voy a comer un moroncito, moroncitó.... morroncito..." dijo imitando la tonada mientras sonreía muy divertida y agregó "Me lo ha traído con mucho amor mi suegra".

"Ya changooo... Mmmm, me encantó", agregó para luego tomar una empanadilla y comentar que le habían dicho que estaba preparada con batata. "Como me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí", dijo.

Finalmente, se mostró circulando por el Puente Carretero y de noche, producida y lista para salir, agregando como ubicación la ciudad de La Banda.