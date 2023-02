Rusherking no descartó grabar con Los Manseros Santiagueños

04/02/2023 - 22:00 Pura Vida

Grabar con Los Manseros Santiagueños, así como lo hizo con Alejandro Lerner, es el gran objetivo de Rusherking para el 2023. El joven bandeño había versionado "Eterno amor", un clásico en el repertorio de la legendaria formación folclórica. Tuvo muy buena repercusión. Hubo gestiones para grabar el año pasado, pero las respectivas obligaciones laborales de Rusherking y de Los Manseros Santiagueños hicieron que este proyecto se pospusiera hasta encontrar el momento propicio. Y parece que el 2023 es el año de este gran encuentro.

En la conferencia de prensa, brindada antes de cantar en la segunda noche del 31° Festival Nacional de La Salamanca, el representante de la música urbana le dijo a EL LIBERAL que lleva adelante las gestiones necesarias y que está muy agradecido por las muy buenas críticas que hicieron los propios integrantes del conjunto folclórico acerca de su versión de "Eterno amor".

"Sí, obviamente que sí"

EL LIBERAL ¿Sigue en pie esa idea fuerte tuya de poder grabar con Los Manseros Santiagueños?

RUSHERKING: Sí, obviamente que sí. Eso lo habíamos hablado, pero como ellos también están con shows y yo también..., pero creo que dentro de poco lo vamos a hacer. Hablamos las dos partes para hacerlo. A mí me encantaría porque creo que es un paso gigante para la música tratar de mezclar dos generaciones, dos ritmos. Sí, obviamente, pedí hacerlo.

El cantautor, que viene de hacer un formidable dueto con un músico argentino que tiene sus raíces en Santiago del Estero, Alejandro Lerner, puso de relieve a EL LIBERAL el valor inconmensurable que tiene la actual agrupación folclórica integrada por Onofre "Negro" Paz, Alfredo "Alito" Toledo y Hugo Reynoso.

Cantante con identidad propia en la música urbana, Thomás Nicolás Tobar, tal su nombre real, recordó que eligió a "Eterno amor", cuya versión propia la presentó en la "Peña de Morfi", por considerar que tiene una bella poesía y ser una canción significativa en el repertorio de Los Manseros.

"Para mí como para mi provincia, y creo que para el país, Los Manseros son unos artistas increíbles, reconocidos a nivel internacional, tienen el respeto que se merecen y una trayectoria increíble. Cantar con Los Manseros Santiagueños está en mis sueños y en mis planes".

Acerca de su vínculo con el folclore, dijo: "Me llevo muy bien. Es un género que respeto muchísimo, si bien hoy en día no lo escucho, pero sí de chiquito. Yo nací en Santiago del Estero y se escuchaba mucho, en mi familia, en los asados, en donde sea, compartíamos mucho ese tipo de música y lo respeto mucho. Quién sabe, en un futuro, quizás me aventure a hacer folklore", explicó el joven nacido en La Banda y que hoy triunfa a nivel planetario.