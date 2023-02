"THE LAST OF US", EL VIAJE SIGUE

05/02/2023 - 20:30 Pura Vida

Tras el éxito obtenido a nivel mundial, tanto en críticas como entre los fans, el drama original de HBO "The last of us" ha sido renovada para una segunda temporada.

La serie de los cocreadores Craig Mazin y Neil Druckmann (creador y guionista de la galardonada franquicia de videojuegos "The Last of Us" y co-presidente de Naughty Dog) marca el mayor estreno de un primer episodio de una serie de HBO en HBO Max superando los lanzamientos de los primeros episodios de "La casa del dragón" y de "Euphoria 2" en sus primeras 24 horas en la plataforma en Latinoamérica.

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena.

Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar EE.UU. dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

Los nuevos episodios de la serie se estrenan los domingos a las 23 en HBO Max y HBO.