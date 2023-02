CAMERON REVELÓ SECRETOS DEL "TITANIC" A EL LIBERAL

06/02/2023 - 20:17 Pura Vida

"Titanic", la película que consagró a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, regresa a los cines del mundo, incluidos los de Santiago, este jueves 9. El relanzamiento del filme de James Cameron, que ganó en los premios Oscar, se debe a la celebración de su 25° aniversario.

A 25 años de su estreno se relanzará una versión remasterizada en 3D HDR y alta velocidad de cuadro. La película es un épico romance lleno de acción que transcurre en medio de la historia del funesto viaje inaugural del famoso barco "inhundible", el objeto móvil más grande que se había construido hasta el momento.

En una conferencia de prensa internacional, a la que estuvo especialmente invitado EL LIBERAL, desde Nueva Zelanda y acompañado por el montajista Jon Landau, Cameron reveló secretos de esta producción icónica del laureado cineasta quien, con este relanzamiento, tendrá a dos de sus filmes en la pantalla grande: "Titanic" y "Avatar: el camino del agua".

No cambiaría nada

Cameron fue contundente al responder cuando le preguntaron si hoy le realizaría algún cambio a su filme. "Y no haber hecho Titanic en ese entonces y hacerlo ahora, estoy seguro de que todavía estaría interesado en el tema. Estoy seguro de que todavía lo contaría como una historia de amor. Estoy seguro de que todavía me centraría en las emociones. No cambiaría ni un fotograma de Titanic. Mi estilo no ha cambiado demasiado, realmente. Me sigue interesando la dificultad técnica. Me sigue interesando la historia de amor. Haría la película de manera distinta, pero el resultado sería el mismo".

Añadió: "En términos de cómo lo hicimos, la técnica real, todo es diferente ahora. Habríamos usado mucho más CGI. Habríamos construido mucho menos set. Habríamos usado muchas multitudes CGI, porque sabemos cómo hacerlo ahora. Sabemos cómo hacerlo, ya sabes, indistinguible de la fotografía real. Por lo tanto, nuestro enfoque sería muy diferente".

EL LIBERAL: ¿Este relanzamiento de Titanic interpela a la sociedad? ¿Cuál es el mensaje?

"Lo importante es cómo la película le dice a las mujeres que se atrevan a ser quienes quieren ser, no quienes las sociedades les dice que sean. Se trata de un viaje espiritual. Todos hemos amado. Da igual a quien. Y el atractivo de la película pasa por esa esperanza de reunirnos con quienes amamos. Si miras quién falleció, verás la disparidad entre el destino de los ricos y los pobres. Ahora mismo, estamos viviendo una crisis igual que la del Titanic, la climática. ¿Y quién va a sufrir? Los pobres, de nuevo. Cuando nos demos de nuevo con el iceberg, serán las naciones pobres las que van a sufrir", reivindicó combativo el director. "Pero claro, puedes obviar todo eso, la intelectualización de la película, y verte inmerso en la historia de amor. Es tragedia épica, es justicia social, es emancipación femenina... y es historia".

"Hay que verla en el cine"

Además, al referirse puntualmente al 25° aniversario, Cameron puntualizó: "Titanic nos ata a momentos en el tiempo porque tiene una especie de atemporalidad en sí mismo, ¿verdad? Hay que verla en el cine. Y podría escribir un ensayo de hasta 25 páginas explicando por qué. Tienes que sentarte por más de tres horas. No puedes pararla. No puedes hacer varias tareas a la vez. Y así es como sientes la película de verdad, de cerca, porque la experiencia penetra en ti. Sabes que hay algo especial. Lo sabes. No es lo mismo que verla en casa, y te puedo dar explicaciones técnicas, pero la sensación es muy distinta. Y lo sabes. Cuando yo me muera, seguirán poniendo la película".

¿Jack podría haber sobrevivido luego del naufragio del Titanic?

¿Pudo haberse salvado Jack tras el hundimiento del Titanic? Una pregunta que todos se hacen desde hace 25 años luego del estreno de la fenomenal "Titanic", película de James Cameron, con Leonardo DiCaprio como Jack y Kate Winslet como Rose.

National Geographic realizó un programa especial denominado "Titanic: 25 Years Later With James Cameron". En esta producción, el prestigioso cineasta y un grupo de científicos recrearon la escena en cuestión y así probar diferentes escenarios con Jack encima de la tabla.

Tres pruebas contundentes

El estudio consta de tres pruebas para comprobar si era viable que ambos aguantasen con vida hasta la llegada del bote salvavidas. Cameron contrató a dos especialistas con un peso similar al que tenían DiCaprio y Kate Winslet en aquella época.

La primera

La primera prueba demostró que si bien es cierto que había espacio para los dos en la tabla, la mayor parte del cuerpo de ambos quedaba sumergida en el agua helada, lo cual habría acabado con la vida de ambos.

En la segunda, tanto Jack como Rose estarían en la tabla con la parte superior de sus cuerpos por encima del agua -el objetivo era que sus órganos vitales no estuvieran entre la parte del cuerpo sumergida. Cameron da a entender que Jack podría haber aguantado lo suficiente. Fuera del agua, las violentas sacudidas de su cuerpo le estaban ayudando", dijo.

Pero a Cameron no le quedó más remedio que reconocer que Jack podría haber sobrevivido en la tercera prueba si Rose le hubiera dado a Jack su chaleco salvavidas.

Para el director estaba claro que Jack debía morir "en aras de los temas de la película de amor, sacrificio y mortalidad. Tal vez... después de 25 años por fin ya no tendré que lidiar con esto".

James Cameron viene de un 2022 fructífero gracias a Avatar: The Way of Water, el cual puede continuar este año con las nominaciones que tiene la película en los Premios Oscar 2023. Sin embargo, el cineasta también se prepara para una fecha muy importante para él y es el 25° aniversario de Titanic, film que tendrá un reestreno a nivel global en 4K para celebrarlo