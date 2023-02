Callejón reveló cómo se preparó para "The Challenge Argentina"

13/02/2023 - 00:35 Pura Vida

María Fernanda Callejón, quien será una de las participantes de "The Challenge Argentina, El Desafío", reality que comienza hoy en Telefe (Canal 7 en Santiago del Estero), afirmó que "la vida está llena de dificultades" y que el ciclo que protagonizará "implica una competencia deportiva extrema que encierra desafíos personales".

"El nombre del programa lo dice todo, mi vida es un desafío, esa palabra me marcó tanto en lo personal como en lo profesional. Es un reality que tiene muchos tintes, una experiencia única y sabía que si no aceptaba me iba a arrepentir y, además, tengo el orgullo de ser parte de la primera edición argentina", contó Callejón a Télam.

-¿Participaste de otros realities?, ¿qué te atrajo de "The Challenge"?

Soy deportista de toda la vida, si bien me desarrollé como actriz, ya desde los 13 años jugaba al vóley, federada. Luego cuando llegué a Capital empecé a incursionar en el fitness, soy una persona bastante física y amo el deporte. Si no hubiese sido actriz, sería profesora de gimnasia o deportista, pero pudo más lo otro. Y este proyecto me cerraba por todos lados, primero porque con Marley nos hemos ido por el mundo, es un amigo, siempre es un placer trabajar en Telefe, donde hice muchos proyectos, también ver todo lo que pasaba en Estados Unidos con este reality arrasador, y que iba a haber personas tan diversas. Nunca había estado en un reality con aislamiento, en el "Bailando…" y en "Corte y confección" volvía a mi casa, y esto llegó en un momento bisagra de mi vida, en el medio de un divorcio que lo defino como un tsunami porque se rompieron estructuras, un proyecto familiar y con una criatura chiquita. Estaba en plena reiniciación, si bien en mayo de 2022 cuando me contaron del proyecto aún no estaba divorciada, ya se estaba gestando y dije: me encanta el deporte y es un programa que llega a una plataforma y eso está bueno para tener visibilidad en esos nuevos espacios. Además, nunca me había separado de mi hija, todos conocen mi lucha por ser madre. Ella ya tiene 7 años y nunca estuvimos separadas. Cuando avanzó el proyecto y tomó forma ya estaba divorciada y me parecía algo fundamental para el terreno personal porque me tenía que acostumbrar a que mi hija tenga dos casas, a pasar por todo lo que implica una separación y esta experiencia me ayudó a atravesar todo eso.

-¿Te resultó más complejo el desafío físico o la convivencia?

Pensé en todo, en si me "rompo" qué va a pasar con mi hija, quién la va a tener el tiempo que no voy a poder cuidarla, qué me va a pasar en un aislamiento, todos esos miedos estaban dando vueltas, pero los atravesé, excluí la palabra miedo del diccionario porque sino te paraliza. Si tengo que decir qué fue lo más difícil, fue todo, uno no está acostumbrado a nada de esto, a convivir con gente que no conoce y tan diversa.

-¿Hiciste un entrenamiento especial para la competencia física?

Entreno todos los días de mi vida y me gusta motivar a la gente que me sigue en redes. Pero sí, me preparé, yo a medias no hago nada. Si bien la improvisación es parte de mi esencia como actriz, encaro las cosas con mucho compromiso y seriedad, entonces con mis profesores empecé a abrir mi rutina porque es una competencia de alto rendimiento, formateando más los entrenamientos y arranqué un plan de alimentación que hoy ya lo tengo como modo de vida. También me preparé con mi psicóloga, la mente juega un rol muy importante. La vida está llena de dificultades y el proyecto encierra un poco eso, no es solo una competencia deportiva extrema.