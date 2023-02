VIDEO | Chats sexuales: duro descargo de Flor de la V por el caso Fede Bal

13/02/2023 - 21:42 Pura Vida

El culebrón generado por Fede Bal tiene nuevos capítulos y, aparentemente, un final abierto. Ahora, fue Florencia de la V quien hizo su descargo tras verse involucrada en una supuesta relación con el hijo de Carmen Barbieri. La conductora de "Intrusos" está en el centro de la atención mediática tras la filtración de supuestos chats sexuales con Bal.

Federico Bal está en el ojo de la tormenta mediática después de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, tras que salieran a la luz los affaires del actor con distintas mujeres, entre ellas Florencia de la V. Me enteré de unos supuestos chats, falsos, no hace falta aclarar, entre Federico Bal y la señora. Voy a hablar de este tema", indicó Florencia a poco de comenzar el programa de ayer.

"Tengo un sabor amargo. Sucede en el espectáculo y es la violencia que vivimos las identidades trans. Y quiero hacer foco en eso. Lo señalan a Federico Bal y lo relacionan con una mujer trans y lo ponen desde el lugar del prejuicio, de los monstruoso. No era suficiente que él tenga historia con muchas mujeres, sino que le faltaba algo. Pongamos la trava, pongamos la perversión, pongamos el pecado, lo pecaminoso, el tabú, lo morboso", remarcó Flor en su descargo.

"Desde el día que yo debuté en el mundo del espectáculo no hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mis genitales", sumó luego Flor, quien volvió a aclarar que los chats con Bal son "falsos". "Los crearon con la intención de seguir estigmatizándome", aseguró la conductora, quien mantiene una relación de amistad con Bal.

"Quizá ahora hay mucha gente del otro lado que está en el despertar (sexual), está construyendo su vida, su identidad y les digo: 'No tengan vergüenza nunca más'", sostuvo.

"No les voy a dar ese poder nunca más", sumó tras cuestionarlo, sin mencionarlo, a Jorge Rial, quien había asegurado en las redes sociales que los chats eran verdaderos y, según dio a entender, criticó en el pasado su condición de travesti.

"Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser. Años me llevó decirlo", aseveró De la Ve ante las cámaras. "No tengas miedo de nada, que nadie te haga sentir vergüenza jamás de tu cuerpo", sumó.

La palabra de Jorge Rial

Tras las palabras de la conductora, Rial se expresó en Twitter. "En esto le doy la razón a @Flordelav. Usaron esos chat para meterse con su sexualidad", aseguró el ex conductor de "Intrusos", actualmente al frente de "Argenzuela" (C5N, lunes a viernes a las 15).

En tanto, en "Exitoína", destacaron que Jorge Rial contradijo a Ángel de Brito y aseguró que los chats hot filtrados en la red de Federico Bal con Lourdes Sánchez y Florencia de la V son reales, y no como había dicho el conductor de LAM que eran falsos.

"Están circulando en las redes supuestos chats de otras mujeres famosas vinculadas a Fede Bal, están circulando chats que son truchos de Flor de la V y Lourdes Sánchez", dijo Ángel de Brito, mientras que Yanina Latorre demostraba al aire cómo era el contexto del video que Sofía Aldrey le hizo llegar con todas las conversaciones de su ahora expareja.

De Brito reiteró la importancia de no creer en estas imágenes: "De las dos están inventando capturas, a ver, Yanina vio el video original de las capturas de Sofía. Son truchos". Estefi Berardi reaccionó irónica al anuncio del conductor: "Bueno, ahora estos sí son truchos...".

Sin embargo, Jorge Rial asegura lo contrario, que los chats son verdaderos. "Todos los chats son ciertos. Repito, todos los chats son ciertos", sentenció en su cuenta de Twitter.

