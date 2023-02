VIDEO | Inesperado encuentro entre el Kun Agüero y Alfa de Gran Hermano que sorprendió a todos

21/02/2023 - 14:38 Pura Vida

El exfutbolista Sergio “Kun” Agüero recorría las calles de Buenos Aires cuando se encontró con el exparticipante de Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago. El encuentro fue tan repentino que el “hermanito” comenzó un vivo de Instagram y compartió con sus seguidores el encuentro.

“Mirá con quién nos acabamos de encontrar. Estamos en vivo con el Kun Agüero en Libertador”, dijo el participante más polémico de la casa de Gran Hermano. “El Kun Agüero me mira y dice: ‘¿Vos sos Alfa?’. Yo no lo puedo creer, se dio vuelta todo, boludo. Te juro, esto es muy fuerte”, agregó.

El Kun le contó a Alfa que cada tanto miraba el programa y que era muy gracioso verlo y el exparticipante, sin dudarlo lanzó: “¿Y tengo que volver o no?”, ante lo cual el Kun se mostró a favor: “Para mí sí, pero bueno. viste como es... La gente a veces lo toma medio raro”.

El vivo seguía, la gente se sumaba y el Kun defendió al “hermanito” “Yo te entendía porque sé que lo decías en buena fe, buena onda y yo porque entiendo la onda de los chistes, soy bastante bromista, yo puteo, hago todo”, cerró. Y Alfa acotó: “Yo no decía cosas para agredir, decía para cagarnos de risa”.

El Kun Agüero le contestó a Ibrahimovic con un lapidario mensaje: “Sos el menos indicado para hablar”

Sergio Kun Agüero se enteró de las polémicas declaraciones que soltó Zlatan Ibrahimovic, quien había dicho que los argentinos no volverán a ganar en su vida porque se comportaron mal durante la Copa del Mundo, y el ex Barcelona le respondió sin piedad con un lapidario mensaje.

“¿Digo lo que pienso o no? Zlatan. Ibrahimovic. Ibra-himovic. Es lo mismo, es un nombre bastante difícil, mejor decirte Zlatan. Zlatan, antes de decir eso, quizá era mejor redondear que preferías que gane Francia, para hablar que los demás se portaron mal. Si se portaron mal, vos decís que lo decís como profesional de alto nivel. Vos jugaste, yo también jugué en alto nivel. Pero recordemos que vos jugando también te portabas mal. Creo yo, ¿no? O sea que, al final, no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar. El dicho en Argentina es: no escupas para arriba si te va a caer. No sé. O recordemos en la cancha que tenés comportamientos, digamos, malos. Algunos planchazos. Alguna piña, alguna piña, que recuerdo que en Galaxy le pegaste una piña y luego, me acuerdo, te hiciste como que te dolió y te pisó. ¿Para vos eso es portarse bien o portarse mal? Pensemos”, dijo el Kun.

“Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Creo yo. Me parece que en ésta no tenés razón. Al final es tu opinión, ¿no? (…) Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales. ¿Podríamos pensar así? Ni clasificaron. Pero, bueno, no lo sé. Más que preocuparte por Argentina y hablar así… Eso sí, opino, como vos opinas”.

“Y Messi ganó. Quizá te enoje eso, que Messi haya ganado el Mundial y por ahí te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo, y te duele que haya ganado un Mundial Argentina. Esto es fútbol. A veces se juega bien, se juega mal. Se juega bien y se juega bien siendo pillo en la cancha. No sé. También fíjate que otros países se portaron mal. Aparte, raro, porque es un jugador bastante peleador. Peleador. Es como que yo, que me pelee siempre en la cancha, diga que estos jugadores son unos mala leche y pegan como locos. Y yo soy uno de esos, que pega como loco. Estoy diciendo algo que no tiene sentido. Digamos que no es justo. No es justo lo que está diciendo”.

“Si vos me decís que sos un jugador bueno, muy bueno (de comportamiento), no hay que discutir. Pero sos peleador. Me acuerdo que te peleaste con Otamendi, también, en un partido entre el City y el United. Discutiste con Pep, Pep Guardiola. Me imagino que por algo Pep después te quiso vender del Barcelona. Supongo que para hablar de que Argentina se portó mal, primero tienes que ver tu carrera para ver si te portaste bien, si te portaste medianamente bien. Y no creo que te hayas portado bien”.

“¿Liquidé a Zlatan? Él liquidó a mis compañeros. Yo estuve ahí. Es más, capaz que también me hablás a mí, porque yo estuve allí. Siento que me tiraste a mí, ahora yo te tiro a vos. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés mat*r. Y Messi es el mejor del mundo, lo siento. Argentina es campeón. Levantamos la Copa. Y vos estuviste mirando. Los jugadores que se portaron mal levantar la Copa. Lo siento. I’m sorry (risas)”.

El exfutbolista Sergio “Kun” Agüero recorría las calles de Buenos Aires cuando se encontró con el exparticipante de Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago. El encuentro fue tan repentino que el “hermanito” comenzó un vivo de Instagram y compartió con sus seguidores el encuentro.“Mirá con quién nos acabamos de encontrar. Estamos en vivo con el Kun Agüero en Libertador”, dijo el participante más polémico de la casa de Gran Hermano. “El Kun Agüero me mira y dice: ‘¿Vos sos Alfa?’. Yo no lo puedo creer, se dio vuelta todo, boludo. Te juro, esto es muy fuerte”, agregó.

El Kun le contó a Alfa que cada tanto miraba el programa y que era muy gracioso verlo y el exparticipante, sin dudarlo lanzó: “¿Y tengo que volver o no?”, ante lo cual el Kun se mostró a favor: “Para mí sí, pero bueno. viste como es... La gente a veces lo toma medio raro”.

El vivo seguía, la gente se sumaba y el Kun defendió al “hermanito” “Yo te entendía porque sé que lo decías en buena fe, buena onda y yo porque entiendo la onda de los chistes, soy bastante bromista, yo puteo, hago todo”, cerró. Y Alfa acotó: “Yo no decía cosas para agredir, decía para cagarnos de risa”.

El Kun Agüero le contestó a Ibrahimovic con un lapidario mensaje: “Sos el menos indicado para hablar”Sergio Kun Agüero se enteró de las polémicas declaraciones que soltó Zlatan Ibrahimovic, quien había dicho que los argentinos no volverán a ganar en su vida porque se comportaron mal durante la Copa del Mundo, y el ex Barcelona le respondió sin piedad con un lapidario mensaje.“¿Digo lo que pienso o no? Zlatan. Ibrahimovic. Ibra-himovic.

Es lo mismo, es un nombre bastante difícil, mejor decirte Zlatan. Zlatan, antes de decir eso, quizá era mejor redondear que preferías que gane Francia, para hablar que los demás se portaron mal. Si se portaron mal, vos decís que lo decís como profesional de alto nivel. Vos jugaste, yo también jugué en alto nivel. Pero recordemos que vos jugando también te portabas mal. Creo yo, ¿no? O sea que, al final, no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar. El dicho en Argentina es: no escupas para arriba si te va a caer. No sé. O recordemos en la cancha que tenés comportamientos, digamos, malos. Algunos planchazos. Alguna piña, alguna piña, que recuerdo que en Galaxy le pegaste una piña y luego, me acuerdo, te hiciste como que te dolió y te pisó. ¿Para vos eso es portarse bien o portarse mal? Pensemos”, dijo el Kun.

“Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Creo yo. Me parece que en ésta no tenés razón. Al final es tu opinión, ¿no? (…) Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales. ¿Podríamos pensar así? Ni clasificaron. Pero, bueno, no lo sé. Más que preocuparte por Argentina y hablar así… Eso sí, opino, como vos opinas”.

“Y Messi ganó. Quizá te enoje eso, que Messi haya ganado el Mundial y por ahí te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo, y te duele que haya ganado un Mundial Argentina. Esto es fútbol. A veces se juega bien, se juega mal. Se juega bien y se juega bien siendo pillo en la cancha. No sé. También fíjate que otros países se portaron mal. Aparte, raro, porque es un jugador bastante peleador. Peleador. Es como que yo, que me pelee siempre en la cancha, diga que estos jugadores son unos mala leche y pegan como locos. Y yo soy uno de esos, que pega como loco. Estoy diciendo algo que no tiene sentido. Digamos que no es justo. No es justo lo que está diciendo”.

“Si vos me decís que sos un jugador bueno, muy bueno (de comportamiento), no hay que discutir. Pero sos peleador. Me acuerdo que te peleaste con Otamendi, también, en un partido entre el City y el United. Discutiste con Pep, Pep Guardiola. Me imagino que por algo Pep después te quiso vender del Barcelona. Supongo que para hablar de que Argentina se portó mal, primero tienes que ver tu carrera para ver si te portaste bien, si te portaste medianamente bien. Y no creo que te hayas portado bien”.“¿Liquidé a Zlatan? Él liquidó a mis compañeros. Yo estuve ahí. Es más, capaz que también me hablás a mí, porque yo estuve allí. Siento que me tiraste a mí, ahora yo te tiro a vos. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés mat*r. Y Messi es el mejor del mundo, lo siento. Argentina es campeón. Levantamos la Copa. Y vos estuviste mirando. Los jugadores que se portaron mal levantar la Copa. Lo siento. I’m sorry (risas)”.

Fuente: TN