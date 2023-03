Cande Tinelli estalló contra la ex de su padre

02/03/2023 - 23:52 Pura Vida

Con la relación entre su padre, Marcelo Tinelli y la exmodelo, empresaria y actriz, Guillermina Valdés terminada, Candelaria parece haberse liberado de la exigencia de guardar cierta postura pública sobre cómo veía a la madre de su hermano Lorenzo.

Invitada al programa LAM, Candelaria hizo un primer intento de no hablar sobre su vínculo con la expareja de su padre respondiendo "paso", a la pregunta de Ángel De Brito sobre Guillermina. Pero el conductor indagó un poco más. "¿Por qué dijiste 'paso'?, ¿No te llevabas bien con ella?", repreguntó, ante lo que "Lelé", como la apodan cariñosamente, lanzó: "No, nunca conecté mucho con ella yo". Y sumó: "A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar...".

Fue Nazarena Vélez quien le consultó si creía que la empresaria le había hecho mal a su papá. Ante lo cual Cande arremetió: "Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella".

"No le echo la culpa a ella por eso, porque él es grande también, pero como que le fue cortando cositas, yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto, creo que se metía en el programa. Es más, yo creo que fue jurado para estar ahí 'controlanding', ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo, pero yo le decía a mi papá que no estaba siendo gracioso, que había perdido la chispa".