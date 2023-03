DESDE BERLÍN PARA EL MUNDO: ÁLVARO MAINQUE, CON RAÍCES SANTIAGUEÑAS

04/03/2023 - 22:11 Pura Vida

Se llama Álvaro Mainque Rasche Álvarez. Es alemán de parte de padre y su mamá es santiagueña. Vive en Berlín. Tiene 19 años. Es músico y estudia la carrera de Teología en una universidad de Berlín, la capital de Alemania en la que vive con su familia.

Además, cursa un perfeccionamiento en canto e instrumentos. Vino a Santiago, acompañado por su papá y con su hermano Agustín Rasche quien integró el equipo de natación del Natatorio Olímpico "Madre de Ciudades" y participó del 1° Campeonato República de Natación para categoría juveniles del verano.

Álvaro, con estudios superiores en artes musicales, está iniciando sus primeros pasos profesionalmente. Y el puntapié inicial para esta etapa fue con el lanzamiento oficial de su primer álbum "First chapter", en el que grabó doce canciones de su autoría, tres de las cuales ya se pueden escuchar en todas las plataformas digitales dedicadas a la música, particularmente en Spotify: "Summer in years", "Drowning" y "I miss you right now".

Con canciones del género pop-romántico y algo de electrónica, Álvaro desplegó su talento compositivo en doce canciones que hablan del amor, del desamor. A los 5 años, edad en que comenzó a tocar el violín, descubrió que la música era su pasión. A los 13 años escribió su primera canción. "La primera canción trata del primer amor que tuve en la escuela", le contó Álvaro a EL LIBERAL.

Álvaro Mainque tiene

listo su nuevo disco,

“Second chapter”

Mientras continúa con la promoción de su álbum debut, Álvaro Mainque Rasche Álvarez ya prepara su segunda placa discográfica que se llamará “Second chapter”.

Así como en el primer disco hizo conocer doce canciones propias, en su nuevo CD alumbrará nuevos temas de su autoría que hablarán del amor y de las cosas que le preocupa a un joven.

Además de seguir fiel al pop-romántico y algo de electrónico, Álvaro destacó a EL LIBERAL que también quiere “probar con muchos estilos musicales”.

Además, este joven nacido en Berlín prepara videos musicales para Tik Tok e Instagram. Continúa con sus estudios de capacitación en lo musical y para profesor de español y Teología en la Humboldt Universität.

Álvaro, desde Berlín, construye, a pasos lentos pero firmes, su carrera musical. Y lo hace con composiciones propias y con un estilo bien definido.