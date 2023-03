Argentinos que Hollywood coronó sus carreras con los premios Oscar

12/03/2023 - 16:37 Pura Vida

Gustavo Santaolalla, Eugenio Zanetti, Armando Bó y Nicolás Giacobone, Bérénice Bejó, Nicolás Schmerkin, Luis Bacalov y Sebastián Lelio, son artistas argentinos que consiguieron el Oscar por trabajos que realizaron en producciones internacionales.





Gustavo Santaolalla

El compositor y productor Gustavo Santaolalla fue premiado dos veces consecutivas -en 2006 y 2007- por Academia de Hollywood en su laboral de compositor musical por las películas Secreto en la montaña y Babel en 2007.









Birdman (2014)

En la entrega de premios del 2015, Birdman, la película norteamericana, fue la gran ganadora de la noche llevándose tres estatuillas: Mejor guión original, que estuvo a cargo de los argentinos Armando Bó y Nicolás Giacobone, junto a Alexander Dinelaris y González Iñárritu -director mexicano-, mejor dirección y mejor película.









Nicolás Schmerkin

En la ceremonia del 2010, el director argentino radicado en Francia desde su infancia Nicolás Schmerkin ganó un Oscar por su cortometraje “Logorama”, un recorrido breve -dura 17 de minutos- y ácido sobre el consumismo en el mundo.









Eugenio Zanetti

El diseñador de arte argentino Eugenio Zanetti, un cordobés radicado en Estados Unidos, obtuvo un Oscar a Mejor dirección artística por la película “Restauración” en 1996, y en 1999 fue nominado por su trabajo en “Más Allá de los Sueños”.









Luis Bacalov

El pianista, compositor y director de orquesta argentino que nació en Buenos Aires pero se radicó en Italia estuvo nominado en la categoría Música original por sus bandas sonoras de The Gospel According to St. Matthew en 1967, y Il Postino, en 1996, trabajo por el que obtuvo un premio Oscar.









Bénice Bejo

En los Oscar del 2012, Bérénice Bejo, la actriz que nació en Buenos Aires y desarrolló su carrera en Francia, fue nominada como Mejor actriz de reparto por su papel en El artista, película francesa muda en blanco y negro.









Sebastián Lelio

En la entrega de premios del próximo 4 de marzo, el filme chileno Una mujer fantástica es uno de los candidatos a quedarse con una estatuilla en el rubro Mejor película fantástica. El director es Sebastián Lelio, quien representará a Argentina ya que nació en Mendoza. El director, guionista, camarógrafo y montajista es hijo de padre argentino y madre chilena y cuando tenía dos años llegó a Viña del Mar (Chile).