Cuáles son las películas argentinas que estuvieron en los Oscar

12/03/2023 - 16:44 Pura Vida

Desde 1974 hasta la actualidad, diferentes largometrajes representaron al film en Hollywood y dos de ellos, “La historia oficial” y “El secreto de sus ojos”, obtuvieron la esperada estatuilla.

“Relatos Salvajes” fue además, la tercer película protagonizada por Ricardo Darín que estuvo nominada por la Academia, ya que estuvieron “El hijo de la novia” y “El secreto de sus ojos”.

Héctor Alterio es el otro actor cuyos trabajos llegaron muchas veces a la nominación, cuatro: “Camila”, “La Tregua”, “La historia Oficial” y “El hijo de la novia” también. Por su parte, Norma Aleandro representó al país en dos oportunidades con las últimas dos películas mencionadas.

Juan José Campanella, con sus obras “El hijo de la novia” y “El secreto de sus ojos”, es el único director argentino con dos nominaciones.

La Tregua (1974)

Dirigida por Sergio Renán, se basa en el libro del escritor uruguayo Mario Benedetti. Cuenta la historia de amor entre un viudo, con tres hijos y una vida rutinaria, Martín Santomé (Héctor Alterio) y una joven soltera, Laura Avellaneda (Ana María Picchio), quienes viven su amor como una "tregua". Fue la primer película sudamericana en ser nominada como "mejor película extranjera" en los premios Oscar.

Camila (1984)

Dirigida por María Luisa Bemberg y basada en hechos reales, cuenta la turbulenta historia de amor entre una joven de clase acomodada, Camila O'Gorman (Susú Pecoraro) y el sacerdote Ladislao Gutiérrez (Imanol Arias) durante la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas. En 1985, el film fue nominado a los premios Oscar como "mejor película extranjera".

La Historia Oficial (1985)

Con dirección de Luis Puenzo y guión de Aída Bortnik, se convirtió en el primer largometraje argentino en ganar un Oscar, como "mejor película extranjera". Protagonizada por Norma Aleandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe y Hugo Arana, relata la historia de Alicia, una profesora, y su marido empresario que durante la última dictadura militar de 1976 adoptan a una nena. Años más tarde, con el regreso de la democracia en 1983, una serie de sucesos (una amiga que regresa del exilio, los negocios extraños de su marido y la aparición de una Abuela de Plaza de Mayo), hacen que Alicia tome conciencia de lo que pasa en el país y decida ir hasta el final en busca del origen de su hija, ya que sospecha que puede ser hija de desaparecidos. Para llegar a la verdad, la protagonista deberá primero enfrentarse a su marido. Su fuerte contenido y compromiso social y su calidad cinematográfica, la hicieron acreedora del Oscar a "mejor película extranjera", en 1986.

Tango, no me dejes nunca (1998)

Con dirección de Carlos Saura, se trata de una co producción entre Argentina y España que muestra la historia de Mario Suárez (Miguel Ángel Solá), un director de cine recientemente separado de su mujer que para no deprimirse pone toda su energía en el film que está realizando, que tiene como eje central el tango. Mario termina enamorándose de la protagonista de su película (Mía Maestro), que además es amante de un empresario que puso dinero para la realización. La co producción fue nominada en 1998 al Oscar como "mejor película extranjera".

El Hijo de la Novia (2001)

Con dirección de Juan José Campanella, la película muestra la historia de Rafael (Ricardo Darín), un hombre de mediana edad al que no le va muy bien en su vida sentimental y que hereda el restaurante de su padre (Héctor Alterio). En medio del estrés por su nuevo trabajo, intentará cumplir el sueño de su madre (Norma Aleandro), que padece Alzheimer y a quien no ve demasiado seguido: casarse por Iglesia. En el 2001 fue nominada al Oscar como "mejor película extranjera".

El Secreto de sus Ojos (2009)

Dirigida por Juan José Campanella, el film ganador de un Oscar a "mejor película extranjera" muestra la historia de Benjamín (Ricardo Darín) un empleado judicial retirado que en su nueva etapa decide escribir un libro para contar el "caso de Liliana Colotto", una joven violada y asesinada en los '70. En su búsqueda, se contacta con su ex jefa (Soledad Villamil) de quien estuvo enamorado y con Ricardo (Pablo Rago), esposo de la joven asesinada. A través de sus recuerdos confusos y flashbacks, Benjamín repasa cómo resolvieron el caso y se propone resolver los interrogantes que le quedaron pendientes. Llena de drama y suspenso, Guillermo Francella, en el rol de Sandoval, el asistente alcohólico de Tribunales, aporta una cuota de risa y humor. En el 2010, la película se convierte en el segundo film argentino en recibir un Oscar como "mejor película extranjera". La estatuilla fue entregada nada más ni nada menos que por Pedro Almodóvar y Quentin Tarantino.