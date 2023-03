Actriz de Stranger Things deja la ficción

12/03/2023 - 22:14 Pura Vida

Aunque participó en otras producciones como películas, series y hasta protagonizó un videoclip, la joven actriz Grace Van Dien, ganó masividad con su personaje de la estudiante y porrista Chrissy Cunningham en la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix "Stranger Things".

Si bien se podría suponer que ese salto la llevaría a buscar nuevos espacios, quizás hasta protagónicos en producciones del streaming, Van Dien, prefiere seguir dedicándose al mundo de Twitch, donde pasaba horas y horas en directo jugando a juegos como Fortnite. Y tiene un motivo muy importante para ponerle fin a su trabajo en la industria: el acoso sexual.

"La verdad es que no he tenido muy buenas experiencias con las últimas personas que he trabajado", contó la joven en Twitch luego de un par de preguntas que le hicieron sus seguidores.

Además, confesó que uno de los productores con los que compartió proyectos recientemente le propuso un trío. "Ese es el tipo de jefes que tenía. Tras aquello, me quedé llorando y muy enfadada", agregó al respecto.

"Me preguntaban cómo era posible que hacer directo fuera mejor para mi salud mental que trabajar. Es por esto. Me puedo quedar en mi casa jugando a videojuegos y así no tengo que soportar a ningún jefe pidiéndome que me acueste con ellos", sentenció.

Van Dien se encuentra en Twitch bajo el nombre de usuario @BlueFille y tiene 303.695 seguidores en la plataforma.