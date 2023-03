Mano a mano con Rata Blanca: "Rata ha escrito una historia muy grande "

15/03/2023 - 20:24 Pura Vida

"Rata ha escrito una historia muy grande en lo que es el hard rock. Rata es una banda que realmente ha trabajado en el tema, ha trabajado en el género".

Quien se expresa de esta manera es Walter Giardino, histórico integrante y guitarrista de Rata Blanca, una de las bandas más importantes e influyentes del hard rock y heavy en español que llega hoy a Santiago para presentar un concierto en Cayo Coco.

-¿En qué momentos de sus vidas los encuentra esta gira nacional que los traerá a Santiago?

En un gran momento, con una gira nacional e internacional impresionante y con el honor y la emoción de haber tocado, hace poco, con Def Leppard y Mötley Crüe en el concierto que dieron en el Parque Sarmiento (Buenos Aires). Estamos en una gira en la que presentamos los clásicos de nuestro repertorio y con la alegría del reencuentro con la gente.

-¿Fue casualidad o causalidad haber sido parte del concierto que dieron en Buenos Aires Def Leppard y Mötley Crüe?

Para nosotros, por supuesto, fue algo emotivo. Es un eslabón más de cosas que, por suerte, hemos vivido, seguimos viviendo y esperamos seguir disfrutando. Rata tiene un gran historial de compartir escenarios con gente de esta talla, desde AC/DC hasta Iron Maiden, Megadeth, Judas Priest. Hemos tocado casi con todas las bandas más grandes del mundo. Para nosotros, siempre es grato participar en los eventos internacionales con bandas tan potentes e importantes.

-¿Qué representó para ustedes que tres de los álbumes de Rata Blanca hayan sido incluido entre los 250 mejores del rock iberoamericano?

Rata ha escrito una historia muy grande en lo que es el hard rock. Rata es una banda que realmente ha trabajado en el tema, ha trabajado en el género. Nosotros nos hemos ocupado de hacer rock todo el tiempo. Siempre hemos sido responsables. Siempre me ocupé de que así fuese, de que este grupo fuese para adelante. Más allá de los cambios de integrantes que hubo en el grupo, sigue estando ese espíritu de hacer rock, de plantarse y hacer las cosas como una banda de rock. El lugar que se ha ganado esta banda es bueno, lo agradecemos y también creo que se trabajó mucho para lograrlo. Estamos orgullosos de llegar a generaciones y a los chicos actualmente. Y eso, para mí, es importante.

-Esa coherencia, la fortaleza en el mensaje y la dedicación plena al rock más allá de las etiquetas, ¿los ha hecho alcanzar la popularidad como grupo y la de sus canciones?

Pasamos de hablar de rock a música. El rock es música y no un atuendo. Hoy, el negocio de la música pasa por ser popular, por cuántos seguidores tenés en tus redes sociales. Termina siendo un buen negocio para algunos, pero la música no aparece. La música está detrás de este negocio. Yo siempre quise que fuese al revés. Siempre quise que la música estuviese antes que el negocio, que es lo más importante. Quise que la música fuese lo que arrastra la vida de esta banda y de la mía y concretar el trabajo que uno se propone. No es fácil. Somos una banda muy popular, muy reconocida. Somos una banda que ha trascendido muchísimo. Y todo eso fue por la música.

-¿Cómo viven el hecho de que su obra musical, su estilo, haya trascendido?

Rata hace una música y es esa música la que habla. Yo me siento un hijo de la música. Muchas veces se intelectualiza mucho y la música no se puede intelectualizar. La música no miente, la letra sí. Las letras mienten. Una persona puede escribir cosas maravillosas y ser un monstruo o al revés. Detrás de eso, muchas veces, se crean mitos y situaciones. Muchas veces, esas cosas postergan la calidad musical. En cambio, la música habla. A nosotros nos escucha alguien de Brasil o de otros países. Entonces, no está escuchando el idioma sino la música, como hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Me honra muchísimos que colegas y también mis referentes sepan quién es Rata Blanca. Estamos muy orgullosos de que eso suceda.

La vigencia de uno de los grupos representativos del heavy rock en la Argentina y gran parte del mundo





Rata Blanca se la considera como una de las más importantes e influyentes del hard rock y heavy en español, aunque durante su carrera también ha incorporado pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas de la música clásica. Con los años han clasificados en distintos subgéneros, sin embargo, la banda se considera simplemente "rock metálico". El grupo se lanza al estrellato en la década del '90, destacando como una de las bandas argentinas más populares de todos los tiempos. Tres de sus álbumes han sido incluidos entre los mejores 250 del rock iberoamericano.

Su carrera parece impulsarse a los más altos niveles cuando en 1990 publican su segundo disco, Magos, Espadas y Rosas, con más de 5 millones de copias vendidas hasta la actualidad, logrando varias distinciones, y que le ha valido el comienzo de una larga hegemonía en el contexto internacional, estableciendo firmemente su reputación como banda en vivo.

