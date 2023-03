EL "KUN" ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU RECONCILIACIÓN CON GIANINNA

17/03/2023 - 21:22 Pura Vida

Hace un mes, Sergio "Kun" Agüero y Gianinna Maradona se dejaron ver en las redes sociales compartiendo el festejo de cumpleaños número 14 de su hijo Benjamín. Esa imagen fue puesta bajo la lupa por Daniel Osvaldo, la expareja de la hija del fallecido Diego Armando, en su círculo íntimo, ya que para él significaba casi una confirmación del affaire que él presentía que existía entre los ex.

Y ahora, un escandaloso rumor volvió a salpicar al exfutbolista y a la hermana de Dalma Maradona, en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito, donde el actor e influencer Pepe Ochoa, lanzó un enigmático, al que después le puso nombres y apellidos.

"Una expareja de famosos, separados hace años, se habría reencontrado en un hotel de Punta del Este", fue lo primero que dijo, hasta que después reveló: "Se trata nada menos que de Sergio 'Kun' Agüero y Gianinna Maradona".

"A Sergio Agüero lo contratan porque es la cara de una parte del casino del hotel", continuó explicando su información Ochoa. "Y lo que me cuentan -añadió- es que él la invitó. Él llegó primero, ella llega después. Usaron un ascensor que no usa nadie, que obviamente es un ascensor de servicio y nos enteramos porque nos mandaron pruebas".

La información fue creciendo como una bola de nieve hasta que Agüero decidió hablar con Estefi Berardi, la panelista de "Mañanísima", el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine. "Ella vino hace unas semanas a traerme a Benjamín, pero nada más. ¡¿Cómo va a decir eso sin saber a qué vino a hacer?! No entiendo por qué dan una información falsa", expresó Agüero, indignado.

Y continuó, en el mismo tono: "¡Cómo voy a andar con ella! Estoy re caliente porque yo tengo pareja (Sofía Calzetti) y Benjamín ve esto, que nada que ver".

"Aparte estuve todo el finde con mi papá. Y este domingo fue el cumpleaños de su sobrina (Roma, la hija de Dalma), ¿cómo va a estar acá?", finalizó el "Kun", echando por tierra la versión de reconciliación con Gianinna.

Antes había sido Gianinna, quien a través de su cuenta de Instagram hizo su descargo, junto al posteo de una foto de su hijo, de espaldas. "Sé fuerte. Todo pasa y se acomoda. Acá estoy siempre. Decirte que te acostumbres a aceptar que te traje a un mundo de mierda, pero vos seguí y sé feliz, del resto me ocupo yo", escribió la hija de Diego Maradona, intentando preservar al adolescente de los falsos rumores.

Si bien Gianinna Maradona está soltera, luego de su separación del también exfutbolista Daniel Osvaldo, el rumor cobra peso escandaloso porque Sergio Agüero sí está en una relación sentimental con Sofía Calzetti, quien está intentando volver a trabajar en la Argentina como modelo, a través de una importante agencia. Mientras, comparte la vida con el "Kun" en Miami y atiende su marca de ropa.

Sofía no acompañó al exfutbolista en su viaje a Punta del Este, y en LAM deslizaron que no le gustó nada la versión de que su novio se haya reencontrado con su ex en un hotel. Sin embargo, la joven no emitió palabra al respecto en las redes sociales, y se fue a jugar pádel con unas amigas a Palermo Hollywood, según lo muestran las historias de sus redes sociales.

La historia de amor entre Gianinna Maradona y el "Kun" Agüero comenzó en 2008. Se enamoraron tanto que la hija del "Diez" no dudó en armar sus valijas y mudarse a España, ya que él jugaba en el Atlético de Madrid. Un año después, anunciaron que esperaban su primer hijo, Benjamín.

En 2012 se trasladaron a Inglaterra, país donde el ex Independiente se convirtió en figura del Manchester City. Allí comenzaron los cortocircuitos, y la convivencia se volvió insostenible.