Pauls eligió a Dalma, en la vuelta de Seres Libres

17/03/2023 - 21:30 Pura Vida

El actor Gastón Pauls, quien inició en la pantalla de Crónica TV la tercera temporada de "Seres libres", el programa sobre adicciones y recuperación, señaló que "ojalá sólo fueran adictos aquellos que consumen cocaína o paco, pero el alcance es mucho más amplio y transversal, y existe la adicción al poder, el rating y el dinero".

El conductor explicó por qué "siempre es movilizante" abordar una problemática como las adicciones: "Ojalá no tuviéramos que hacer un programa así y no hubieran adictos y consumos, pero existen y entonces tenemos que hacerlo, a veces con mucho dolor, pero principalmente con mucho amor y muchas ganas", dijo.

Para su primer programa, Pauls invitó a Dalma Maradona, una de las hijas de Diego Armando, quien en otro ciclo del actor, "Dos solos", había dicho sobre la cocaína "si no la probaste, no la pruebes".

"La nota con Dalma es la más conmovedora que hice. La conozco hace años y es una persona profunda, sensible y clara al hablar. Fue una charla conmovedora porque hablamos de alguien que no está. Además, estamos hablando de cómo una hija ve la adicción de su padre y de cómo se transita a veces con mucho dolor, pero también con esperanza. Diego, por quien fue y es en este país y en el mundo, es una persona que habiendo transitado esos infiernos siempre fue muy claro sobre el consumo. En aquella entrevista de dos horas, él lo dice: "Si no la probaste, no la pruebes". Y ese es el mensaje que también queremos pasar", dijo sobre su encuentro con Dalma.