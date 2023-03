Manolo Herrera lleva su sacha guitarra al Teatro Colón para cantar, con León Gieco, el himno “Solo le pido a Dios”

22/03/2023 - 20:38 Pura Vida

Invitado especialmente por León Gieco, el músico santiagueño Manolo Herrera participará del espectáculo que brindará el cantautor de Cañada Rosquín el próximo miércoles 29, a las 19.30, en el Teatro Colón (Buenos Aires) junto a Carlos Núñez quien es considerado uno de los mejores gaiteros del mundo y uno de los principales exponentes de la música celta.

Núñez y Gieco estarán acompañados, en su concierto sinfónico en vivo en el Colón, por la Orquesta Única de Buenos Aires. Ambos se presentan dentro del marco Festival Internacional Únicos 2023. En ese contexto, Herrera estará acompañando a estas dos figuras. En esta oportunidad, tal como Manolo lo adelantó a EL LIBERAL, harán una versión en quichua del himno de Gieco, “Solo le pido a Dios”.

“Vamos a interpretar “Solo le pido a Dios” con el sonido de la Sacha en ese imponente escenario como es el del teatro Colón”, resaltó Manolo.

“Con León nos une una gran amistad desde el tiempo de mi papá, Elpidio. León me invitó para participar y le propuso a Núñez incluir un instrumento para acompañar el sonido de la orquesta y él aceptó. Específicamente, se refería a la Sacha Guitarra. Para esa noche, he decidido llevar la Sacha Guitarra que tocaba mi viejo, como un homenaje a mi papá”, destacó, a EL LIBERAL, el líder de Las Sacha Guitarras Atamisqueñas.

Manolo destacó: “El contacto con León nunca se ha perdido. Desde que ha fallecido mi viejo, él me llamó para darme su pésame y alentarme a seguir adelante. Ha sido un gesto muy lindo que no me olvido. Tenemos unos trabajos pendientes con él. Hace poquito anduve en Buenos Aires para participar en una peña solidaria. Cuando me preguntó si que andaba haciendo, le conté que había ido a colaborar con un amigo que necesitaba recaudar fondos para operarse de la vista. “Que gesto lindo, yo también voy a colaborar”, me dice. Y León le donó a mi amigo 300 dólares, que con eso ha logrado mi amigo cubrir los gastos de la operación de la vista”.