El descargo de Mammon sembró muchas dudas

24/03/2023 - 21:12 Pura Vida

El descargo del conductor televisivo, Jey Mammon en sus redes sociales a raíz de la denuncia pública que hizo en su contra el joven Lucas Benvenuto por abuso sexual, generó dudas al referirse a la acusación como "una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido".

Al respecto, Javier Moral, el abogado de Benvenuto, el joven que en 2020, durante la pandemia, había denunciado al conductor de Telefé por hecho ocurridos en 2006, cuando él tenía 14 años y el acusado 32 y que recibió como respuesta por parte de la Justicia que el caso había prescripto, contó que Lucas "fue el motor para otras denuncias, en causas que demostraron que no mentía y, a mi juicio, no hay razones para no creerle esta acusación".

Sobre el descargo de Mammon en sus redes sociales donde, dijo que la denuncia se trataba de un "episodio falso en gran parte de su contenido" y resaltó haber "sufrido conductas extorsivas por parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró", Moral destacó que "en los primeros párrafos dice que no todo lo que dice Lucas es verdad, con lo cual hay una parte que sí lo es".

Y sumó: "Está reconociendo que algo de lo que dice Lucas es verdad y, por otro lado, Lucas no tiene noticia de haber recibido una denuncia por extorsión como lo acusa".

Por otra parte, se refirió a la decisión de su defendido de hacer pública su denuncia luego de que la justicia prescribiera la causa: "A veces el único camino que queda es contar la verdad en otros lados".

"A veces, más allá de que soy un respetuoso del Estado de Derecho, el único camino que queda para proteger otros niños es contar la verdad en otros lados y espero que la verdad de Lucas sirva", dijo Moral en declaraciones televisivas a C5N.

En América TV, también analizaron el descargo que hizo Jey Mammon y el periodista Martín Candalaft contó qué dicen sus allegados.

"Jey dice que es un 'episodio falso en gran parte de su contenido'. Eso admite la relación", remarcó el conductor Rolando Graña.

"Yo hablé con una persona allegada a Jey Mammon que, sobre todo, era allegada en el momento que él recibió la denuncia y a mí no me niega la relación. Lo que sí dicen aquellos que estuvieron con Jey Mammon es que hay una diferencia en cuanto a la edad que Lucas tenía, pero no habla de mayoría de edad", aseguró el periodista.

"Benvenuto dice que tenía 14 años en ese momento y estas personas con las que yo pude hablar que, en realidad, él tenía entre 16 y 17 años y que le mintió a Jey diciéndole que tenía 18. Eso dicen desde su entorno. Igualmente era menor", detalló Candalaft.