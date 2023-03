Suena la música de Los Manseros en "El Reino"

25/03/2023 - 21:33 Pura Vida

La música de Los Manseros Santiagueños suena en "El Reino", la exitosa serie argentina que se emite por la plataforma de streaming Netflix.

En la emisión de su segunda temporada, en esta producción protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán, Chino Darín, Joaquín Furriel y Peter Lanzani, se escucha "Zamba del adiós", cuya letra le pertenece a Oscar Valles y la música es de Martín Paz y su papá Onofre "Negro" Paz.

La canción se escucha, por varios segundos, en "La hora novena", el último capítulo de la segunda temporada. El contexto en el que se escucha es cuando Tadeo Vázquez Pena, el personaje que interpreta Lanzani se dirige, en un colectivo, por rutas del Norte Argentino.

Y mientras el ómnibus avanza, suenan las voces de Los Manseros Santiagueños con "Soy tu amante trovador que al fin se enamoró buscando la felicidad, Y de pronto comprendió que el amor que le dio ahora lo ha perdido. Y le duele recordar la amarga soledad que le dejó su adiós". Si se quiere la letra de la canción es pertinente con lo que le sucede íntimamente a Tadeo Vázquez Pena.

Martín Paz, orgulloso de lo que sucede

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Martín Paz, tras destacar que esta obra musical tiene más de veinte años, destacó: "No dejo de sorprenderme que, después de tantos años, "Zamba de tu adiós" sigue vigente. La piden siempre. Yo la canto. De hecho, la volví a grabar para mi último disco. La había grabado en el 2000 y lo volví a hacer en mi último disco porque la gente me lo pedía. No deja de estar presente entre la gente".

Añadió: "Por otro lado, como digo siempre, yo siento que en este caso es lindo que la música folclórica esté entre estas plataformas y, sobre todo, en películas y demás. Está buenísimo. Es una sensación de orgullo, de felicidad y de saber que uno está, en lo que respeta a mí, aportándole a la música folclórica. Después, suceden estas cosas (banda sonora en "El Reino") es bárbaro".

El músico, exintegrante de Los Manseros,, en su diálogo con EL LIBERAL, puntualizó: "Cuando la gente de Sadaic me informó que "Zamba de tu adiós" iba a estar en "El Reino", verdaderamente me alegró mucho. Vi la temporada uno y después estaba ansioso que llegue la dos. Está buenísimo cuando van en el colectivo y aparece la versión de Los Manseros, entre otras canciones que hay en la serie. Estoy orgulloso".

"Voy andando sin saber adónde yo me iré llevándote en mi corazón. Y en silencio trataré de partir desde el ayer detrás de tu presencia. Y no sé si llegaré allí donde tal vez te encuentro donde estás".