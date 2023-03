Morena acusó a un exchofer de Rial

29/03/2023 - 21:38 Pura Vida

El abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, sorprendió al hacer pública en Instagram la denuncia judicial que la hija del periodista Jorge Rial hizo contra Pablo Mariano Báez, un exchofer de su padre, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella, cuando era menor de edad.

"Hoy, luego de varios años de pelea, pudimos llevar a indagatoria a la persona que arruinó la infancia de More Rial. Este abusador no puede estar en libertad, es una lástima que la Justicia no haga nada con violadores de menores", expresó Cipolla, en su historia de IG y Morena sumó: "¡Gracias por ser ese apoyo, Ale querido! Te amo".

En el programa "A la tarde", de América TV, Morena detalló que fueron tres los episodios, cuando ella era menor, y que si bien había elegido no hablarlo, una vecina la escuchó y se lo contó a la secretaria de su padre.

"Yo no quería decir nada, no quería más problemas. Cuando le contaron a mi papá casi le agarra un infarto", aseguró Morena, y relató: "Tuvimos que llamar a una ambulancia porque mi papá se descompensó. Yo era menor y es una situación muy fuerte, que encima te lo venga a contar gente fuera de la familia y no lo hable uno con el padre, que ese fue mi error".