Brel predice el futuro de los finalistas de GH2022

31/03/2023 - 21:21 Pura Vida

La periodista Marisa Brel formó parte del jurado que debatía lo que acontecía en la casa de Gran Hermano, con Laura Ubfal, Sol Pérez, Ceferino Reato y otras figuras.

Si bien su experiencia fue altamente positiva, hubo un momento en el que pensó en renunciar a raíz de su pelea con Laura Ubfal, por un comentario sobre la participante Romina Uhrig. "Yo había dicho cuán importante debía ser para Romina ganar el juego para hacer semejante sacrificio (de no ver a sus hijos ni tener información sobre ellos), y me mataron por todos lados. Al otro día, la Ubfal dijo que estamos mal porque yo dije que una mujer no podía salir de la casa a trabajar. A mí me hizo muy mal, discutí con ella, le dije que aclare eso", contó en el ciclo radial "Por si las moscas". Y sumó: "Hay mujeres que salen a trabajar pero vuelven o llaman para saber de sus hijos. Ella nunca lo aclaró, me hizo muy mal y casi renuncio".

Sobre el futuro que ve para los finalistas, señaló: "Julieta Poggi obviamente va a estar en este medio sí o sí porque viene de chiquita con su formación maravillosa. Nacho tiene que quedar, tiene que ser protagonista de la próxima serie de Cris Morena. A Marcos no sé si lo veo en los medios, tal vez con una carrera de modelaje internacional porque es perfecto. Daniela me encanta. La nombran para el Bailando, está bueno".

Por último, sobre Romina, expresó: "Ella misma confesó que la pusieron a dedo en el Congreso y, la verdad, no me gustaría nada que se dedicara a la política porque, tal como dijo ella, no está preparada".