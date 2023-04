Shakira se despidió con fuerte indirecta

03/04/2023 - 22:34 Pura Vida

Seguramente la escandalosa separación que protagonizaron la cantante Shakira y Gerard Piqué sumará nuevos capítulos, pero hay un punto final y está relacionado con la permanencia de la colombiana en Barcelona.

Después de varias idas y vueltas, en busca de un acuerdo, Shakira y sus dos hijos emprendieron la mudanza definitiva a Miami.

La cantante usó sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores su nuevo destino, sin perder la oportunidad de lanzar una fuerte indirecta hacia su ex, prescindiendo de nombrarlo: "La amistad dura más que el amor", escribió en el posteo.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor", arrancó.

Y cerró: "Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad".