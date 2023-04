Ibáñez sobre Saavedra: "Me dijo vete y me empujó"

10/04/2023 - 21:05 Pura Vida

Un escándalo de proporciones se generó tras la viralización, en las redes sociales, incluido Whatsapp, de un video de un confuso episodio que habría transcurrido en el Patio del Indio Froilán el domingo último. En las imágenes se puede ver al joven Diego Ibáñez, reconocido en la provincia por ser un ejemplo de superación por sobre su discapacidad, quien estaría siendo "apartado" del círculo de baile que habían formado un grupo de personas en el emblemático patio.Los comentarios en las redes señalan al bailarín Juan Saavedra como el principal sujeto que le pide a Diego que se haga a un lado. El video fue grabado y el posteo fue muy comentado y compartido.

Sobre este episodio, Ibáñez, en diálogo con "Buen día Santiago", programa que se emite por Radio Panorama, destacó: "Estaba bailando en el Patio del Indio Froilán y había una banda de música que cantaba una canción de folklore. Yo estaba mirando a dos muchachos que estaban bailando (que después me enteré que eran alumnos de él) bailaban muy bien ellos, yo me quedé parado observando cómo bailaban porque realmente era admirable".

Diego reveló que al finalizar esa canción, se acercó a saludarlos y felicitarlos: "Les digo 'demasiado bien bailan'". En ese momento, "comenzó otra canción y ellos dos me invitan a bailar", continuó relatando el joven.

"Cuando terminamos, el que estaba tocando la canción grita ´¡una más, una más!´, me voy saltando hasta el medio y me pongo a bailar con mi prima", aseguró para luego señalar que es ahí cuando "Juan Saavedra se pone a bailar con su grupo y cuando voy para ahí con mi prima, me corre y le digo al oído ´yo si puedo bailar con un pie´ a lo que me respondió ´no, vete´".

"Primero bailé detrás de él, después me acerqué y ahí me dijo ´vete´ y me empujó", expresó Diego. Al ser consultado sobre la viralización del video, contó que se enteró cuando llegó a su casa y que "no le afectó" ya que quien quedó "mal visto" fue Saavedra por haberlo discriminado.

Descargo de Saavedra

Por su parte, Saavedra, publicó un descargo en sus redes sociales. Allí explicó lo que ocurrió recientemente en el Patio del Indio Froilán con un joven discapacitado. En este sentido, no solo negó los hechos sino que contó por qué apartó al muchacho del grupo que se encontraba bailando.

Reveló que se enteró por un amigo, de todo lo que estaba ocurriendo y que no tuvo "ninguna mala intención" con Diego Ibáñez. Acto seguido, procedió a relatar cómo se desencadenaron los hechos.

"Los jóvenes con un niñito de 7 años de la Academia Juan Saavedra me invitan a bailar con ellos. Yo entro y veo atrás un muchacho saltando, incapacidado, le faltaba una pierna, entraba y salía. Y ahí estaba el changuito de 7 años que podía haber, sin querer, un tropiezo".

Continuando con su descargo, Saavedra explicó que con su "mano derecha" le dijo al joven "pará un poquito que están zapateando" y como éste "no lo oyó" y seguía "entrando y saliendo", otra vez le dijo "apartate hermano, están bailando. Y él, saltando".