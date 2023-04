Lucas Benvenuto, ¿se sumará al Bailando por un sueño?

15/04/2023 - 21:26 Pura Vida

Junto a su desembarco en América TV, Marcelo Tinelli está activando la vuelta del Bailando por un sueño y uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza es el de Lucas Benvenuto, el joven que denunció públicamente a Jey Mammón por abuso sexual, cuando éste tenía 14 años y el acusado, 32.

Desde Ushuaia, Lucas negó que le hayan ofrecido sumarse al reality de baile, aunque por otro lado, se preguntó qué tendría de malo si recibiera la propuesta o si decidiera aceptarla.

"Ya saben, no aceptaría ninguna propuesta. Ahora, me gustaría decirles algo: ¿qué tendría de malo que reciba una propuesta?, ¿Qué tendría de malo que acepte? Nuevamente se pone a las víctimas de abuso en la oscuridad. 'No podés tener familia', 'no podés sonreír', 'no podés tener pareja', 'no podés irte de viaje', 'no podés ser feliz'. Basta de pensar que, por haber pasado por lo que pasamos, nos tenemos que privar de todas las cosas hermosas que tiene la vida, como ser feliz, por ejemplo. ¡Me lo merezco, al igual que vos!", se descargó en sus redes sociales.

Por otra parte, aseguró: "No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos me hablan. Estoy en un momento de mi vida donde el foco lo tengo en mi escuela de patín y Ushuaia".