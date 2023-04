Lali usó su ironía contra los Premios Gardel

15/04/2023 - 21:32 Pura Vida

Lali Espósito acaba de estrenar su quinto disco de estudio, "Lali", después de consagrarse como la referente del pop local al llenar el estadio de Vélez Sarsfield el pasado 4 de marzo, y sin embargo, su nombre no figuró esta vez en la lista de los artistas nominado a los Premios Gardel.

Como es su costumbre, hizo una lectura cargada de ironía cuando le consultaron sobre su llamativa ausencia. "No estoy nominada", dijo Lali, seria y lanzó con humor: "Yo espero que este disco llegue a ser tan pop como Muchachos, de La Mosca. Yo no sé si estoy llegando a ese pop".

No obstante, señaló: "Pero son nuestros premios. Yo soy muy respetuosa y siempre lo he sido con los Premios Gardel, sobre todo. Me recuerdo dándole mucha importancia, públicamente, y sigo pensando de esa manera".

Entrevistada por Guido Záffora, Lali se explayó: "Al final, al ver una nominación, uno puede decir 'qué rari esto'. Pero es lo que se vota y eso no es definitorio en términos artísticos".

"Yo estoy muy copada con la música que estoy haciendo, con el género de música que elijo para hacer. Después estará quien lo considera o no. Al final es súper subjetivo", continuó.

"Es rari el mundo premios. Cuando te toca, lo disfrutas; y cuando no, te quejás. Y para eso estamos. ¡Viva el pop, Capif!", finalizó Lali, con humor.

En su trabajo más pop, la cantante argentina combina sonidos de los 2000 y se sigue abrazando musical y estilísticamente a la mejor Madonna de los ochenta, con tempos de electropop, dance y electrónica. Una artista total.