"Campi" emociona en la piel de Rodolfo Páez

La docuserie "El amor después del amor", que estrenó Netflix sobre la vida personal y musical de Fito Páez la está rompiendo. Las repercusiones en las redes sociales acrecientan el éxito, del que también forma parte el actor Martín "Campi" Campilongo, quien da vida al padre del rosarino Rodolfo Páez.

Si bien su personaje atraviesa por muchos momentos emotivos, en diálogo con el programa radial "Por si las moscas", Campi admitió que "la escena más difícil de hacer, fue en la que mi personaje se entera la enfermedad que tiene la mamá de Fito, fue de verdad muy duro. Gracias a un equipo muy contenedor y presente, que ayudaron mucho a llevarla adelante". Además, contó por qué lo convocaron para ese papel: "El director me vio en un reportaje hablando de mis hijos, y me convocaron por eso. A mi me encanta estar incómodo, no hacer lo que acostumbro, no quedarme en ningún lugar que sea de comodidad", sumó en referencia a su perfil humorístico del cual se aleja en esta serie.

Sobre el padre del cantante, indicó: "Fue un rol fundamental en la vida de Fito, lo cuidaba, lo sobreprotegía de a ratos, tenía un tire y afloje con la música porque lo cuidaba y lo admiraba. Es una dualidad donde a ese padre le encanta, pero le da miedo, y es un padre de otra época que le cuestan las demostraciones de afecto".

"En todos los laburos que hago me gusta ser fanático de las sutilezas, me gusta dar contexto, me gusta darle expresividad a lo inexpresivo, y es lo que traté de hacer con este padre", señaló.