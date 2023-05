Felipe Pettinato y su dura realidad

01/05/2023 - 20:46 Pura Vida

Felipe, el hijo de Roberto Pettinato, cumplió 30 años y la dedicatoria que le hizo su hermana Tamara motivó su reaparición en las redes sociales tras un año de internación en una clínica de rehabilitación, luego del fatal incendio en su departamento,

"Comparto sus palabras de hoy (con su permiso) porque sé que pueden ayudar a otros que sufren adicciones o padecimiento mental", anticipó la hija mayor de Pettinato al compartir un mensaje que intercambió con su hermano.

En imagen, dentro del mismo post, Felipe dijo: "Mi mamá me mandó esta foto de mi cumpleaños con mi hermano (Homero) y sobrino para recordarme cuán agradecido debo estar hoy, un año después. Me apena verme a los ojos y recordar que había perdido la esperanza, no podía elegir, pero creía que iba a morir drogado. Le pedía perdón a mi hija", empezó.

"Pero hoy elijo vivir limpio, se lo puedo demostrar. Ya no vivo de la culpa, sino del amor ¡Gracias!", se refirió con orgullo a su logro personal.

En la postal que le siguió, se puede ver a Felipe en una charla junto al director del Centro Emocional e Interactivo de Resiliencia Argentina (Fundación E.I.R.A), donde suma 11 meses y 11 días limpio de alcohol y drogas.