Vicuña: "La tragedia nos separó con Pampita"

El actor chileno Benjamín Vicuña y la modelo Carolina "Pampita" Ardohain atravesaron hace 10 años la peor tragedia que una familia pueda experimentar. A la vuelta de un viaje, la hija mayor, Blanca, quien por entonces tenía 6 años, se enfermó y no logró sobrevivir. Si bien Benjamín y "Pampita" parecían intentar seguir adelante, e incluso le dieron la bienvenida a un nuevo hijo, el dolor fue más fuerte y terminaron separándose.

Hasta ahora, que el actor adelantó en la revista chilena Velvet, fragmentos de su libro "Blanca, la niña que quería volar", el motivo de la ruptura era una suposición. No obstante, en su relato, es el propio Vicuña quien confiesa que la separación con Pampita se dio en gran parte por aquel dolor irreparable. "En algún lado leí que después de la muerte de un hijo, el setenta y pico por ciento de las parejas se separan. Es que es muy duro estar en ese círculo donde retroalimenta el dolor", comenta.

Y sigue: "Tienes que brindarle consuelo a tu pareja y es imposible porque estás destruido. Y a tu pareja le sucede lo mismo. No busco justificarlo. Pero entiendo que también la tragedia nos separó".

En cuanto a sus sentimientos más profundos, Benjamín Vicuña deja en su texto algunas frases realmente desgarradoras sobre el dolor que tuvo que afrontar y que al día de hoy todavía está presente, sólo que con el tiempo aprendió a convivir con él.

"Me hizo avanzar algunos casilleros en el escalafón humano. Me transformó para siempre y también me dio una salida, porque me obligó a ver a la muerte de frente y a tomar conciencia de la vida", expresa.

"Cuando murió Blanca, ante mí se abrió una puerta que por apenas treinta segundos me permitió ver y entender todo. Pude ver desde la fragilidad lo pequeño que era este mundo. Lo insignificante que era todo", revela el actor.

Por último, revela recuerdos impactantes sobre cómo fue transitar ese duelo para "Pampita", cuando aún estaban juntos. "Durante los primeros meses, Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada: '¿Dónde está Blanquita?'. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada", cuenta.

"Yo sólo podía abrazarla, contenerla y responder: 'Nuestra niña está bien, está en un lugar mejor'. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala", sostiene Benjamín Vicuña, aunque aclara que todo era difícil porque él mismo estaba destruido.

En el libro, Benjamín Vicuña explica que lo que escribió es un correo epistolar con su hija. "Pampita" apoyó su decisión de poner en palabras el proceso de su dolor, aunque ella haya elegido transitarlo de otra manera.