Szifron vuelve hoy a los cines con ''Misántropo''

03/05/2023 - 20:13 Pura Vida

El aclamado director argentino Damián Szifron, que ya conquistó a los espectadores con "Los Simuladores", en la TV, y con "Relatos Salvajes", en la pantalla grande, vuelve hoy al cine -tras una década sin estrenar- con su primer largometraje en inglés, el thriller policial "Misántropo".

El regreso de Szifron a las salas se concretará con el filme protagonizado por Shailene Woodley, estrella en la serie de HBO "Big Little Lies", y Ben Mendelsohn, en la que el talentoso director además tiene roles como guionista, productor y montajista.

La cinta transcurre en Baltimore y sigue la investigación de un asesinato masivo ocurrido en la noche de Año Nuevo a manos de un francotirador, en la que una retraída, pero talentosa policía de bajo rango es reclutada por el FBI para integrar el equipo a cargo de captura del homicida.

"La primera imagen que tuve fue más o menos en 2010, y la escena que me asaltó fue la del principio: un tirador nocturno, anónimo, en medio de un festejo masivo en el que se respira cierta frivolidad y euforia, con un exceso de alegría. Y la imagen -y el sonido, en realidad, porque fue una imaginación sonora- es que nadie escucha los tiros porque los fuegos artificiales están explotando", explicó Szifron a Télam sobre la idea inicial.

En ese sentido, agregó que le pareció "una idea interesante porque la gente va muriendo y los que están alrededor no notan que los tipos están cayendo, porque podrían ser desmayos, y tardan en reaccionar".

"Otra imagen que tuve unos meses después fue una especie de remolino descendiente que imaginé: 'esta va a ser la película de un tipo que entra en una espiral de destrucción progresiva y la protagonista va a sumergirse en ese espiral de destrucción, va a ir hasta el fondo, y ella va a volver a salir'. Vi esos polos opuestos y esos dos personajes, sin todavía ninguna de las caracterizaciones que aparecieron después", dijo. Recién empezó a escribir el guión en 2015.

¿Te generó presión que sea tu debut en inglés?

Creo que, con los años, siento más presión, lamentablemente. Aunque estoy planificando algún cambio. A raíz un poco de esta película, y cierta controversia e incomodidad que va a generar, siento que voy a usar esa coyuntura para hacer algún tipo de quiebre, porque no quiero estar preocupado, tenso ni quiero perder libertad a la hora de imaginar los próximos proyectos. Pero noto que a medida que fui creciendo van surgiendo más temores que al principio. La incorrección política persiste en este filme: tiene un grado de subversión: hay empatía, no simpatía, porque no me parece para nada que esté justificando al homicida, pero hay comprensión. Hay acercamiento y no hay empatía con otros personajes, como el ala política del FBI, que se supone que tienen que defender el bien común. No suelo ver eso en las películas: en este género, los malos son malos y punto".