Sofía Agüero Petros vuelve al musical con “Burlesque” y un papel que hizo Cher

Tras dos años de no actuar, el próximo sábado 13 la cantante santiagueña Sofía Agüero Petros regresará a los escenarios con "Burlesque", un musical basado en la película homónima que protagonizaron, en el 2010, Christina Aguilera y Cher.

Transcurrieron dos años y su deseo de regresar a los proscenios siempre estuvo intacto en la artista santiagueña que cobró notoriedad mundial luego de su brillante trabajo en el reality High School Musical (también estuvo en la versión fílmica de esta realización de Disney).

"Se estrena el 13 de mayo (en el Teatro Astros, de la porteñísima calle Corrientes) y me han llamado hace una semana y media. O sea, voy a tener dos semanas para preparar todo. El productor me conoce. En su momento me iba a presentar en la audición, pero no he podido", destacó Sofía, en un zoom, a EL LIBERAL.

Con su hija Sari en brazos, la talentosa cantante añadió: "Por esas cosas de la vida, me llama por teléfono para ofrecerme hacer el papel protagónico porque la chica que tenía ese rol se había bajado. Tras aceptar, me mandan dos canciones para estudiarlas. Por suerte no eran mucho, pero el guion es bastante porque son 35 hojas de las cuales aparezco en casi todas".

"Después de decir que sí me ha dado un poco de estrés, pero la verdad que todo fue muy bien. Una mañana completa me dediqué a estudiar el guion y el fin de semana pasado hemos ensayado bastante. Está toda la puesta lista. Hoy (por ayer) ensayamos de nuevo, mañana (por hoy) también y el fin de semana que viene estrenamos", sostuvo.

Resaltó que este es el primer proyecto que "hago como a las apuradas, muy intenso todo, pero todo espectacular. Fue un gran desafío".

En cuanto a cómo fue concebida la obra, Sofía precisó que la obra está basada en la película de Cher y Christina Aguilera ("Burlesque"). Sofía encarna a Tess, papel que en la versión original hiciera Cher, la encargada de un club nocturno.

La trama de "Burlesque"

La historia sigue a Ali Rose, una chica de pueblo que se traslada a la gran ciudad y entra a trabajar como camarera en un club de variedades; pero, muy pronto, su objetivo será demostrarle a la encargada del local, Tess, que tiene talento para ser una de las chicas del espectáculo encima del escenario.

"Me ayuda a salvar el club –añade Sofía en torno al rol de la camarera que contrató- que en la historia también sucede de que el Banco me está por quitar todo porque tengo deudas. Es una historia muy linda".

El musical "Burlesque" será representado también el próximo domingo 14 y el jueves 25 con un elenco de noveles figuras de la escena del musical en Argentina. Posiblemente, continúen las funciones en los días subsiguientes.