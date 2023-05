“NUNCA FUI FAN DE LOS CERTÁMENES DE BELLEZA”

06/05/2023 - 20:52 Pura Vida

Luis Ernesto Franco es de esos actores que se involucran plenamente en cada uno de los personajes que le ha tocado interpretar en televisión, cine y teatro. En tiempos de streaming, al prestigioso artista mexicano se lo puede ver en "Señora Acero", "Ingobernable", "Falsa identidad" y "Las Pelotaris 1926", entre otras series en las que asume disimiles personajes que determinan su carácter como intérprete. Y Mirko, el brazo armado de la familia López Morton, en "Señorita 89" que hoy, a las 23, estrena Lifetime, destaca esa personalidad que lo distingue en la composición.

En la rueda de prensa para los medios latinoamericanos, en la que estuvo EL LIBERAL, Franco respondió a preguntas que le formulamos. Además de Franco, estuvo el elenco protagónico encabezado por Ilse Salas, Natasha Dupeyrón, Ximena Romo, Leidi Gutiérrez y Juan Manuel Bernal.

Ambientado en el glamour del México de los años 80, este thriller mezcla el drama, la belleza y el suspenso mostrando el duro entrenamiento de las jóvenes que ven en el brillo de la corona la realización de sus sueños. Sin embargo, hay todo un mundo oscuro, mostrando la verdad que está debajo de las apariencias, la ropa y el maquillaje.

-¿Cómo se inserta, qué enseñanzas deja "Señorita 89" en estos tiempos en qué cambiaron los paradigmas en lo que refiere a certámenes de belleza y el empoderamiento de la mujer es más evidente?

Yo nunca fui fans realmente de los certámenes de belleza para ser honesto. Cuando era niño estaban en auge estos certámenes de belleza. Sin embargo, lo interesante de interpretar a este personaje de Mirko y al investigar un poco más de cómo sucedían estos concursos en los ´90, para mí lo interesante resulta lo que hay detrás de cámaras. Creo que, al final, de esto trata la serie, de todo el poder, de todo el dinero, de toda la sangre que se mueve para posicionar a estas reinas. Yo siempre he dicho que también dentro de nuestra profesión lo más interesante es tras las bambalinas como resultado final sino todo lo que tienen que pasar estas reinas y toda la gente que hay detrás apoyando a estas reinas y todos los intereses y poderes que se mueven para decidir quién va a ser la reina porque al final pues no decide el público porque hay intereses detrás hay intereses muy oscuros que deciden quién va a ganar. A mí me pareció mucho más interesante eso que realmente el certamen en sí. Creo que hoy en día han perdido fuerza estos certámenes de belleza, pero se sigue manejando igual; o sea, realmente, no es el apoyar cierta reina porque es la mejor candidata sino por los intereses que hay detrás de esta persona o de esta personalidad son los que acaban ganando. Y todo esto, mi personaje junto con el de Juan Manuel (Bernal) pues son los que acaban decidiendo y moviendo los hilos para que estos suceda. Para mí, al hacer "Señorita 89" y lo que más me llamó muchísimo más la atención es, repito, todo lo que hay tras bambalinas y todos los personajes que no vemos en la pantalla y que realmente también están participando y también están en búsqueda de ganar esta corona.

-¿El personaje que haces en la serie te desmarca de los que hiciste en "Falsa Identidad" y "Las Pelotaris"?

No tiene nada que ver ni el género, ni el tono de "Falsa Identidad" y "Las Pelotaris" con esto de "Señorita 89". Esto es lo interesante de esta profesión, poder hacer personajes diversos todo el tiempo y historias que, generalmente, deseas no repetirte. A mí cuando me ofrecieron la serie, vi quien estaba a cargo de la producción, quien iba a dirigir y con quién compartiría escena, en especial con Juan Manuel Bernal a quien llevo años conociéndolo en varios proyectos. Su personaje es realmente la cabeza de los planes maquiavélicos y a Mirko, a quien yo interpreto, le toca hacer la parte ruda y ejecutar los planes de su tío. Sin embargo, la única necesidad que tiene es de amor, abrazos y comprensión. Por eso cuando se le presenta el amor se ve frente a una disyuntiva si serle fiel a su chica o la familia de la cual depende 100% económica, emocional y mentalmente. Pero conforme se va enamorando, Mirko va tomando conciencia de quién es realmente su familia y debe tomar una posición si hacerle honor a su apellido o seguir su propio camino.