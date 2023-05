Julieta Poggio disfruta del trampolín que fue GH

08/05/2023 - 20:31 Pura Vida

Julieta Poggio salió tercera en la última edición de Gran Hermano en la Argentina y, su paso por la casa, le sirvió de trampolín para que su carrera en los medios de comunicación terminara de despegar. A poco de abandonar el reality no solo fue confirmada como la protagonista de una obra de teatro que dirigirá José María Muscari sino que ya debutó en el espectáculo de Fuerza Bruta, y dijo "no" a la posibilidad del Bailando por un sueño porque no estaría en condiciones de dar su ciento por ciento ante tantas propuestas.

Ella empezó muy chica actuando en comerciales, modelando para reconocidas marcas y hasta logró tener miles de seguidores en las redes sociales. Pero su paso por Gran Hermano le dio el lugar para que mostrara todo su talento y para que más de uno la quiera tener en sus filas.

El primero que la contrató fue José María Muscari, para formar parte de "Coqueluche", un espectáculo que debutará en vacaciones de invierno, donde compartirá cartel con Betiana Blum. Pero Julieta no pierde el tiempo, hace presencia en los boliches a cambio de sumas millonarias y escucha las ofertas que le llegan.

Ahora se animó a un nuevo desafío. Desde el pasado sábado y, sólo por 6 funciones, forma parte del espectáculo de Fuerza Bruta, en GEBA. Se aprendió la coreografía y le puso toda su frescura y energía. Por esta participación la exGH cobra en dólares. No obstante, no es esta su gran apuesta. También está filmando el video de Flor Vigna y la campaña publicitaria de Ricky Sarkany. Mientras espera el estreno del programa que compartirá por el streaming de Telefé con sus excompañeros de la casa de Gran Hermano, "Nacho" Castañares, Daniela Celis y Lucila "La Tora" Villar.