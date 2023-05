Carmen Barbieri elige volver a Las Termas para ser feliz: "¡Cómo creció!"

12/05/2023 - 20:31 Pura Vida

Las Termas de Río Hondo es un lugar que hace feliz a Carmen Barbieri. Por aquello de que uno siempre regresa a los lugares que le generaron bienestar, la actriz y conductora retornó a la "Ciudad Spa" tras cuatro años de ausencia.

Impecable, profunda, imperdible, distendida y "más norteña que porteña", como se definió en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

"Las Termas es un lugar donde fui feliz, donde me siento como en casa, donde tengo tantos amigos. Ya recibí abrazos largos, como digo yo, fuertes y largos con cada quien que me encontraba. ¡Cómo creció Las Termas! ¡Qué feliz estoy! Yo amo Santiago del Estero, amo el norte, soy más norteña que porteña. Mi hijo Federico, que sabía que venía para acá, me dijo: 'Andá a disfrutar, a trabajar también, pero disfrutá de tus amigos que tanto querés, de tu gente de Termas, de Santiago del Estero, abrazalos y aprovechá. Mirá cómo sabe un hijo que yo soy feliz acá. Hay que volver a los lugares adonde fuiste feliz. Y acá siempre soy feliz".

El grupo "Dinamita" la invitó para acompañarlos en la puesta del espectáculo "Gladiadoras", que se presenta en el Teatro Cine Rex.

Yo acá trabajé mucho. Trabajé con Santiago (Bal, su exesposo, fallecido); trabajé con la Revista. He venido con Nito Artaza, y está muy lindo el teatro. Los chicos de "Dinamita" lo están dejando hermoso, cada vez mejor. ¡Cómo creció Termas, la verdad! Hace cuatro años que no venía y estoy viendo un gran crecimiento. El crecimiento es terrible!, para bien, por supuesto. El teatro está lleno total, está agotado. Y mañana hacemos la apertura teatral de Termas, y se lo merecía, porque es una plaza teatral importante. Funciona todo, las obras, los musicales, la danza, ni qué hablar de la chacarera, que ya tuve la oportunidad de disfrutarla en la voz de Fabián Lizárraga, que admiro y a todas las bandas que tocaron. Todo lo que hago acá es placer.

Parafraseando el nombre de la obra que presenta "Dinamita", ¿cuán "gladiadora" es Carmen Barbieri?

Yo soy una gladiadora. Hay que pelearle a las adversidades de la vida, que te ponen las piedras en el camino, hay que saltarlas y si no se pueden saltarlas hay que pelearlas, enfrentarlas, porque la vida es dura, pero vale la pena vivirla. Puedo asegurarlo. Me ha pasado, en cuatro años, una cosa tras otra, y después nos agarró la pandemia. Y fue pérdidas, y momentos bravos. Yo estuve cerca de la muerte, internada, estuve 25 días en coma y cuando volví de todo eso, y puedo estar hablando porque estoy viva. Mucha gente que estaba en ese piso de terapia intensiva infeccioso por Covid-19 se murieron, y yo salí adelante. Entonces, por algo Dios, o el universo, o como lo llamen, según sus creencias, tengo que decir que por algo me dejaron en este mundo. Algo bueno tengo que hacer, algo más me faltaba, alguna asignatura pendiente, algo más. Y estoy disfrutando de cada minuto de mi vida, tratando de estar bien, no digo amigarme con algunas personas que estaba distanciada, pero sí estar bien con la gente, y estar en paz. No es una postura falsa, es real. Porque a veces hay que tocar fondo, fondo, o la vida te tiene que golpear duro, duro, para darte cuenta que cada minuto vale oro en nuestra vida y hay que aprovecharlo con los seres queridos. La vida es corta. Cuando dejemos este mundo, sería bueno irnos tranquilos, en paz, habiendo podido decir, perdón, gracias, a la gente con la que nos toca encontrarnos a lo largo del camino.

¿Qué es el éxito para la capocómica?

Después de todo lo vivido, ¿hoy cuál es su mayor sueño?

Mi sueño es vivir unos años más, no sé por cuántos más me dejó acá mi querido Dios, pero los que me queden por vivir, me gustaría ver a mi hijo como lo veo, sano, creciendo, triunfando. Y cuando digo triunfando, hablo del éxito de la vida, no pasa por llenar un teatro o por ganar plata. Recién me mandó una foto andando en bicicleta, y dirás que es una pavada. Pero para los Barbieri, para mi papá, para mí, andar en bicicleta es una asignatura pendiente. Federico tampoco sabía andar y ahora sí. "Cortaste el hechizo", le dije. Y para mí, eso es el éxito.