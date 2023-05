Hay santiagueñidad en el nuevo disco de la Sole

14/05/2023 - 21:25 Pura Vida

Soledad Pastorutti parece estar siempre trabajando, no solo en lo inmediato, en el show que le marca su agenda, sino en el proceso creativo que la lleva a hacer cambios para obtener resultados diferentes en su carrera. Así lo dio a entender en la charla que mantuvo con los periodistas una vez que se bajó del escenario en Las Termas de Río Hondo, donde formó parte del evento que marcó el inicio de la temporada turística.

"Se viene un disco de raíz", dijo y explicó que si bien el público puede pensar que ella ya hizo otros discos así, la Sole se encargó de explicar la diferencia. "Esta vez lo empezamos al revés. Busqué primero un productor, que nada tiene que ver con el palo del folclore, que es Nico Cotton, que le ha hecho canciones a María Becerra a Conociendo Rusia; y me llamó la atención cómo comenzó el proceso. Empezamos a juntar en un estudio a gente que sabe, los chicos de mi banda, y ahora Raly Barrionuevo", dijo.

Y siguió: "Se sumó como un colaborador en busca de repertorio, del color en cómo debía sonar el disco y empezamos a armar una zamba que quedó muy linda. Además, dentro del repertorio hay una zamba de un gran autor de Santiago del Estero que ya no está entre nosotros y que tiene una zamba que hace rato que no se canta popularmente, así que creo que va a ser un disco cercano al cariño de la gente, muy popular", señaló sin querer revelar el nombre del autor santiagueño sobre quien se limitó a decir "es un prócer" y "su zamba seguro es un himno en Santiago", aunque no sea tan conocida en todo el país.

Del mismo modo que rescató la participación del Chango Spasiuk en ese laboratorio en el que se transformó la construcción de su nuevo disco, contó que otro santiagueño que le hace honor a la provincia con su nombre, Santiago Alvarado, quien trabaja también con Bizarrap, se encargó de tocar los pianos en casi todas las canciones. "No me puedo escapar de Santiago de Estero musicalmente. Y si pienso en mis comienzos, Cuti y Roberto Carabajal fueron los primeros en hacerme lugar en los escenarios, me apadrinaron y me llevaron de gira", recordó agradecida.

Si bien su nuevo disco es una vuelta a la raíz, la Sole ya advirtió que aprendió a darse sus permitidos dentro de la estructura del folclore, porque los tiempos han cambiado y el público, también. "Me he preocupado con los años en convertirme en una gran intérprete y creo que en este disco se me va a escuchar en un buen momento, pero hay mucho de lo que en muchos años no salió tan claramente que acá se resuelve, porque también es otro momento de la música. Hoy hay muchos más permitidos. A nadie le llama la atención que yo pueda cantar algo distinto del folclore. Esa libertad que tenemos también nos permite a los que amamos nuestra música tener libertad dentro del género. Que las estructuras no sean tan rígidas".