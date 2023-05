Teresa Calandra: ''Vi la luz y vi un túnel, lejos''

16/05/2023 - 21:03 Pura Vida

La confesión de Jorge Rial de haber experimentado la muerte durante 10 minutos a raíz del problema cardíaco que protagonizó en Colombia, reavivó la memoria de otros famosos que pasaron por lo mismo y que al igual que el conductor hablan de una sensación muy cálida y agradable, y de la luz al final del túnel a la que muchas veces hizo referencia Víctor Sueiro.

Teresa Calandra había contado algo similar durante su visita al programa PH en el 2021. Y ahora decidió dar más detalles en Nosotros a la mañana. "Los médicos dijeron que tuve un síncope. Yo sentí que mi cuerpo se elevaba. Me iba elevando y alguien me recibía y me daba la mano. De pronto abrí los ojos y lo veo a mi marido desencajado, llorando, haciéndome respiración boca a boca. Le dije 'ya volví, pero la próxima vez no me traigas. Quiero que sepas que estuve en el mejor lugar que pude estar'", aseguró Calandra.

"Vi la luz, vi un túnel a lo lejos. Y cuando estaba por entrar, me trajeron. Yo estaba muy bien, estaba en gracia de Dios. No le tuve miedo a la muerte", reveló la ex modelo, quien al poco tiempo recibió el llamado de Víctor Sueiro: "Le conté la historia y me dijo 'bienvenida al club'". Además, le preguntó quién la había recibido y ella pudo recordar que vio a su primer marido, que por ese entonces (en 1998) estaba vivo.

Por último, dijo que es necesario aprender a dejar partir a las personas que están sufriendo: "Hay que ayudar a partir a las personas que están atravesando una enfermedad terminal", recomendó.