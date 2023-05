A Mirtha no le molestó que la llevaran a Atav 2

24/05/2023 - 21:54 Pura Vida

Sin querer, Mirtha Legrand se convirtió en tendencia en las redes sociales a raíz de la recreación que hizo la telenovela "ATAV 2", de la recordada "guerra de las vedettes" que se convirtió en un mítico episodio del programa "Almorzando...", que conducía la diva en los 80, y que por aquel entonces tuvo entre sus protagonistas a Zulma Faiad y Adriana Aguirre.

Como se sabe, esta nueva entrega de la telenovela que produce Adrián Suar y se emite por eltrece gira en torno a esa gloriosa época del teatro de Revista. Esta vez, la producción utilizó el metraje del mítico episodio de 1980 y lo mezcló con imágenes actuales. "Ella no es vedette, es vendedora de ropa, Mirtha. Vende ropa en Mar del Plata. Contale", comienza diciéndole Mónica Villalobos (Andrea Rincón) a Anita Moretti (Justina Bustos).

"La guerra de las vedettes", fue un episodio que se vio en mayo de 1980 en el que Zulma Faiad, Ethel Rojo, Adriana Aguirre y Violeta Montenegro (que había estado cinco años fuera del país) se lanzaron indirectas de todo tipo.

Consultada por el portal de la periodista Laura Ubfal, la "Chiqui" admitió: "Me reí muchísimo con lo que hicieron, no me acuerdo mucho lo que pasó, pero recuerdo que una de ellas me dijo al aire 'ésta es la que la pierde' hablando de mi lengua….jajaaa, no se si fue Zulma o Adriana".

"Ellas se pelearon al aire por el tema de la edad, creo que Ethel (Rojo) se sacó unos años y ahí empezó la polémica", recordó Mirtha y sumó: "Me encantó lo que hicieron… me pareció muy graciosa la escena".