La "Sole" reveló que pasó con "La Peña de Morfi"

Fue todo un tema cuando se había afirmado que Soledad Pastorutti iba a estar al frente de "La Peña de Morfi". Tras el alejamiento de Jay Mammon, el nombre de la "Sole" fue el más mencionado para conducir este exitoso ciclo televisivo que se emite por Telefe y que en Santiago del Estero se lo puede ver por Canal 7.

En una entrevista con Télam, Soledad reveló qué es lo que realmente sucedió. Además, contó sobre qué trataría una posible serie que estaría bosquejándose. Y también se refirió a "Natural", su nuevo disco en el que interpreta "La del olvido", zamba de Carlos Carabajal y, además, hace dúo con Raly Barrionuevo.

-Te ofrecieron conducir "La Peña de Morfi", pero rechazaste el ofrecimiento…

Gerardo Rozín me ha dicho muchas veces que ese formato lo hizo pensando en que lo condujera yo y estuve eventualmente allí para acompañarlo cuando estuvo enfermo y me enamoré de su personalidad y de su forma de trabajar, pero esta vez no recibí ninguna oferta y tampoco está en mi ánimo porque todavía me dedico a cantar y a girar y hoy siento que no es ese mi lugar.

-De todas maneras le televisión no te es ajena…

Claro que no, hice siete años "Ecos de mi tierra" (entre 2008 y 2015) por Canal 7 y soy parte de "La Voz" en Telefe que es un lugar con las puertas abiertas para mí donde me miman mucho, pero hoy y además de la música tengo otros proyectos, hacer otras cosas…

-¿Hay algo que se pueda contar de eso que tenés en mente?

Hay muchos proyectos que tienen que ver con el arte, con ponerme a escribir un poco sobre mi historia y ver en qué deriva todo eso…

-¿Se viene la serie de Soledad?

No por el momento. Más que contar mi historia quiero hablar sobre mi viejo con respecto a mi hermana (Natalia) y a mí, que es algo que no tiene nada que ver con el típico padre de artistas que todos conocemos. Mi padre es una persona muy linda que ha hecho muchas locuras por nosotras.

-Pese a todo, nunca te quedaste quieta. ¿Ese movimiento lo ves como una virtud?

La música es un lugar de tanta libertad que ofrece un montón de posibilidades, y como a mí me gusta la práctica más que la teoría, me doy cuenta de las cosas haciéndolas y, en ese sentido, no puedo con mi personalidad y siempre me aburro fácilmente.