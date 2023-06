''Puma'' Rodríguez: ''Es una balada de mucha intensidad''

03/06/2023 - 20:34 Pura Vida

Con la presencia del cantante José Luis Rodríguez el "Puma", Gaby Spanic, Marjorie de Suousa, Danna García, Carlos Ponce, Cristián de la Fuente y Mark Tacher, Lifetime presentó a los medios latinoamericanos, entre los que estuvo EL LIBERAL, la segunda temporada de su exitosa serie "Amores que engañan".

Producida y protagonizada por mujeres detrás y delante de cámaras, cada episodio de "Amores Que Engañan" presentará historias diferentes basadas en problemáticas de mujeres reales. A primera vista pareciera que las protagonistas han encontrado el amor verdadero y creen estar en una relación perfecta, pero ¿qué sucede cuando todo este cuento de hadas es sólo una ilusión?

En esta segunda temporada de "Amores que engañan" veremos cómo las mujeres de estas historias, luego de vivir una gran desilusión, enfrentan con entereza la traición y el peligro, sin dejarse doblegar a pesar de su dolor, logrando siempre salir adelante.

Inigualable voz

El tema musical original es interpretado por el reconocido cantante venezolano José Luis Rodríguez, "El Puma".

A esta nueva temporada, se suma el talento del célebre cantante José Luis Rodríguez, quien, con su inigualable voz, reconocida en toda América Latina, da vida al tema principal de la serie y ya está disponible en Spotify https://open.spotify.com/playlist/3ocd9uFMi8yYEcAOIyuXP9.

Durante el encuentro con la prensa el cantante venezolano se refirió a su regreso a la música tras la cirugía de doble trasplante de pulmón que tuvo. "Siento agradecimiento de que puedan ocurrir estas cosas, volver a esa balada fuerte, bonita de mucha intensidad y qué mejor que tener un 'come back' con el tema de esta súper serie", dijo a la prensa el "Puma".

A lo que posteriormente Gaby Spanic agregó "Me parece un gran acierto. Yo al Puma, lo admiro, lo respeto, lo quiero. Mi compatriota hermoso que lo veo brillando más que nunca. Esa voz tan particular, única, icónica diferente que donde la escuchas, dice ese es 'El Puma'. Es un gran acierto contar con esa interpretación que solamente él lo sabe hacer".

"Mujer digna de admirar..."

Por su parte Gaby Spanic y su participación en el cuarto episodio "Talento Robado", habló del tipo de violencia que sufre su personaje. "El papel de Lisa que me tocó representar, es una mujer digna de admirar en todos los sentidos. La típica mujer, hay muchas 'Lisas' en el mundo, muy abnegada, muy hogareña, muy entregada a su casa su hogar, que es capaz de sacrificar su talento para que su esposo brille, que es capaz profesionalmente de no salir adelante para que el esposo tenga toda la luz. Ella no explota su su talento y sufre. Pedro empieza a descubrir tantas cosas de este hombre tan misógino, este es impresionante lo que vive como mujer. Es un papel muy dramático, es un papel de una mujer que sufre en silencio, de una mujer que ama en silencio, de una mujer que quiere gritar, pero grita en silencio, entonces son muchas emociones internas que ella se traga valientemente, como muchas mujeres en el mundo que se tragan valientemente muchas cosas. Hasta que decide hacer justicia en su vida. A mí me dio mucha felicidad interpretar este papel tan fuerte, tan intenso, de desdoblarme y entregar en el papel de Lisa un reto más en mi carrera como actriz."