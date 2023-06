Noher y los jóvenes: "Ojalá que impacte, que sea polémico. La polémica no me molesta en absoluto"

05/06/2023 - 11:50 Pura Vida

-Mencionabas lo marcada que quedó aquella imitación de Freddy Villarreal. ¿Es muy fina la línea entre representar al personaje histórico y caer en lo caricaturesco?

Por supuesto que si alguien va a ir a buscar al imitador, a ver si se parece o no se parece, no lo va a encontrar porque la idea no es esa. Además de que los actores no somos imitadores. Hay un actor detrás de ese personaje, mientras que el imitador nunca va a querer que se lo vea a él mismo, son trabajos completamente distintos. Sí podemos recrear tratando de no traicionar el imaginario de la gente. Yo sentí que a Benja (Ávila, el director) le gustaba lo que yo estaba haciendo, él estaba muy convencido todo el tiempo. No sentí que apareciera ese riesgo, en ningún momento sentí que me dijera "menos", "más". También es cierto que lo que se cuenta son las bambalinas, el backstage de diciembre de 2001, de alguna forma es el De la Rúa en pijama, el De la Rúa íntimo.

-¿Cómo imaginás que será vista esta serie por los más jóvenes?

Para mí es muy importante que los sub-30 vean esta serie, que los padres la vean con sus hijos, porque hoy por hoy se sigue escuchando de dolarización. Ojalá que impacte, que sea polémico. Ojalá que se hable mucho. La polémica no me molesta en absoluto. Me parece bueno y necesario que se hable.