Los Manseros, en la fiesta de Santiago el martes 25

16/07/2023 - 20:27 Pura Vida

Los Manseros Santiagueños actuarán el martes 25 en el espectáculo central por el 470° aniversario de la fundación de la "Madre de Ciudades". Y quien lo confirmó, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, fue Alfredo "Alito" Toledo, integrante de la tradicional agrupación folclórica.

El show, organizado por la municipalidad de Santiago, se desarrollará en un escenario que será montado en el Parque Aguirre. Además de Toledo, Onofre Paz y Hugo Reynoso, la grilla estará integrada además por grandes figuras del canto santiagueño y de otras provincias.

¿Qué se siente ser santiagueño?

Me siento totalmente orgulloso de ser santiagueño. Me siento orgulloso por sus costumbres y tradiciones. Me siento orgulloso por la bonhomía de su gente y por su pueblo trabajador y aspirante. Me siento orgulloso por su cultura y porque Santiago del Estero es un faro cultural en el mundo.

¿Qué es lo que más los emociona de estos días?

A partir del 1° de julio yo ya estoy incentivado por todo lo que vamos a hacer porque, no sé si sabrás, nosotros vamos a estar en el cumpleaños de Santiago el día 25 de julio. En realidad, me emociona, me incentiva, me alegra todas estas cosas que pasan en este mes adonde tenemos la suerte los santiagueños de mostrarle al mundo, de mostrarle al país, lo que somos los santiagueños, de darles ese amor, esa hospitalidad, el que nos conozcan a través de las canciones. Cuando vienen a Santiago se ven totalmente identificados por todo lo que dice uno.

¿Van a hacer un repertorio especial este 25 o va a ser un repaso de la extensa y exquisita trayectoria de Los Manseros?

Más que nada será un repaso de todas las cosas de Los Manseros, de tantos años, en forma de agradecimiento a nuestra provincia. En realidad, vos sabes, para nosotros siempre fue un compromiso con la provincia y con los santiagueños. Siempre buscamos entregar la alegría que da fuerza para bailar y cantar al santiagueño.

¿Cómo se imaginan que se puede seguir transmitiendo a las nuevas generación la cultura de Santiago?

Siempre hablo con chicos que recién empiezan (en la música nativa) y les digo que no hay que perder las raíces. Siempre deben acordarse de quienes hicieron el folclore, de toda esa gente, como don Andrés Chazarreta, Julio Jerez, Los Hermanos Díaz. A eso no hay que perderlo. Eso mantiene a la cultura, eso mantiene al santiagueño, al músico santiagueño.

¿Cuáles son las cosas que crees que identifican a Santiago del Estero?

Las costumbres de nuestra provincia, las costumbres del hombre del campo, del hombre aquel que siempre está en todas las canciones, en este caso, de Los Manseros. Eso identifica. Hay una canción que nosotros hicimos y que se llama "Un canto de esperanza para el sufrido hachero". Es una chacarera de Juan Carlos Carabajal y Onofre Paz y que está incluida en el disco "Monte milenario". Esas son las cosas que quedan marcadas.

Toledo: "El santiagueño siempre se está yendo"

"Alito" Toledo puso de relieve el desarraigo del santiagueño, el dolor que siente por estar lejos del pago y, en algunos casos, no poder volver. Contó la experiencia vivida en la Fiesta del Minero que se hace en la ciudad de Río Turbio.

A lo largo de las giras, ¿cómo detectan a otro santiagueño?

El que está afuera es el que sufre, el que está con esas ganas de volver a su provincia. Esos hombres luchadores, esos hombres trabajadores son los que dejan bien a nuestra provincia. El santiagueño es muy trabajador. El santiagueño siempre se está yendo, pero está yendo a trabajar. A esa gente, nosotros le hemos cantado. Hemos llegados a varios escenarios, pero quiero destacar la de la Fiesta del Minero que se hace en Río Turbio. Allí encontramos un 40 % de público de santiagueños. Vos quisieras ver la cara de esa gente, verlos cómo sufren cuando cantas "Añoranzas", "Entre a mi pago sin golpear", "Canto a Monte Quemado". Ver ese llanto te conmueve. Ves ese dolor por estar lejos de su pago.