LEO DAN VUELVE A LOS ESCENARIOS CON DOS CONCIERTOS EN LOS ÁNGELES

20/07/2023 - 20:06 Pura Vida

Leo Dan está de regreso a los escenarios. Luego de un impasse, obligado por problemas de salud, el santiagueño más internacional del mundo realizará dos conciertos, a fines de julio, en escenarios de la ciudad norteamericana de Los Ángeles.

Feliz y con enormes expectativas por este retorno a los proscenios, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, el autor de miles de bellas canciones confirmó que el martes 25 de julio viajará a Los Ángeles, en donde brindará dos shows los próximos viernes 28 y sábado 29.

"Estoy muy agradecido a Dios de poder volver a un escenario para cantar mis canciones a esa gente maravillosa. Este martes estamos viajando a Los Ángeles porque, el viernes 28 y el sábado 29 voy a estar dando dos shows en esa hermosa ciudad", le dijo Leopoldo Dante Tévez a EL LIBERAL.

"Vivo la vida de una forma muy linda. Hace 30 años me propuse no ser una persona amargada ni triste, al contrario, voy a ser alguien que lleve alegría a la gente, así como el mensaje de Jesucristo", destacó Leo en su conversación telefónica con EL LIBERAL.

Adelantó que en este reencuentro presencial con el público interpretará los clásicos de su repertorio, esas canciones que lo encumbraron y que nunca pasarán de moda, como también nuevas composiciones, entre ellas el aire de tango "Mundo mejor" y su más reciente chacarera "No dejen que el chino hable".

Amanda Miguel le graba una chacarera

A propósito de la "No dejen que el chino hable", Leo Dan confirmó a EL LIBERAL que está chacarera ya fue grabada por Amanda Antonia Miguel Samso, más conocida como Amanda Miguel.

"Amanda me grabó recientemente el tema 'No dejen que el chino hable'. Un honor para mí que la gran cantautora le ponga su voz a esta chacarera", resaltó Leo en su conversación con EL LIBERAL.

No es la primera vez que la compositora, pianista y empresaria argentino mexicana le graba una creación a Leo Dan. Ya lo hizo con "Ojos azules", composición que interpretaron juntos cuando el santiagueño grabó los dos discos de "Celebrando una leyenda". El tema fue incluido en la segunda parte de este exitoso álbum.

La chacarera es un ritmo que le sienta muy bien a Leo Dan. A lo largo de su prolífica carrera ha compuesto cientos de ellas, entre las que se cuentan "Quiero nombrar a mi pago", "Coplas para mi hermano", "Para un sentir", "Chacarera para mi vuelta", "Cantorcito atamisqueño", "Chacarera del Mamo Tévez".

Prepara un disco con Regional Mexicano

A sus 81 años, preparándose para cantar en un escenario y emocionado por volver a experimentar el vivo de un concierto, Leo sigue componiendo canciones que incluirá en un próximo disco que lanzará con el género del Regional Mexicano.

El artista es muy celebrado en México, país en el que vivió largos años. "Sigo componiendo. Ya tengo lista varias canciones que formarán parte de mi nuevo álbum. México es el país que me abrió las puertas y me dio un gran espaldarazo", resaltó.

Leo Dan contó cómo llegó a México, en donde la devoción por él es enorme. "Estando en España una canción mía empieza a funcionar y comienzan a buscarme. Particularmente Hugo López, el que le hizo grabar boleros a Luis Miguel, que lo conocí como mánager de Leonardo Favio en 1968. Él me fue a buscar a España y nos fuimos a México por seis funciones y me quedé diez años", destacó el ídolo santiagueño.

Todos cantan sus clásicos

El talento de Leo Dan es inagotable como también las incontables versiones que hacen de sus clásicos cantantes de distintos géneros. Los más recientes son "Te he prometido", en la voz de Karlín Castillo (de República Dominicana) y "Libre, solterito y sin nadie", en la potente voz de la argentina Luciana Jury, sobrina de Leonardo Favio.

¿Cómo vives el hecho de que los jóvenes músicos hacen, en diversos estilos, versiones de tus clásicos?

Me siento muy honrado. Mis hijos me dicen de lo hermoso que es ver cómo están grabando mis temas. Mi mente siempre está adelantándose a lo que me ha pasado. No te olvides que "La niña está triste" ya tiene sesenta años y se siguen haciendo versiones. Es maravilloso que frases que escribí hace tanto tiempo como el de "La niña está triste", que es tan simple y tan normal, sigan calando profundamente en la gente. Ahora, inclusive, está en todas las plataformas digitales de música con una cantidad de escuchas impresionante. Siempre buscar incentivar a los jóvenes a que sean creativos. Y muy honrado de que jóvenes artistas canten mis temas.

"Cosas hermosas le están pasando a Leo Dan", afirmó el artista nacido en Estación Atamisqui al referirse no solamente al regreso presencial a los escenarios, al lanzamiento de su próximo disco con el Regional Mexicano y a la grabación de Amanda Miguel de "No dejen que el chino hable", sino también a como cantantes de cumbia, por caso el argentino "El Polaco", de reguetón, de rap, de trap y baladistas que versionan sus clásicos como "La niña está triste", "Te he prometido", "Pídeme la luna" y "Libre, solterito y sin nadie".

"Soy un bendecido y un agradecido. Agradezco a nuestro señor Jesucristo y a la maravillosa gente que me permite seguir inspirándome y brindándome". Leo Dan rompe con estereotipos y, a sus 81 años, sigue creando canciones con mensajes positivos, llenos de vida, de esperanza e incentivando a las nuevas generaciones a crear. "Si yo, en mi tiempo, desde mi Estación Atamisqui querido he podido y con recursos limitados, trascender con mi música, hoy los jóvenes pueden hacerlo".

Su cuna fue la chacarera, esa melodía montaraz que abrazó con pasión en su Estación Atamisqui natal. Y de ese amor por ese ritmo apicarado dio testimonio en varias grabaciones que hizo, particularmente las que concretó con Los Manseros Santiagueños. Luego vino el chamamé, quizás influenciado por la región en la que nació y creció. Posteriormente, llegaría la balada, el género que encumbró a Leo Dan y lo convirtió en el ídolo del mundo. Ahora, Leo se convirtió en tanguero al presentar "Mundo mejor".