Engaño, ambición e intriga con tintes de comedia en la serie "Mala Fortuna"

"Mala Fortuna" llega al streaming con un elenco de primerísimas figuras. Prime Video reveló el póster oficial, tráiler y fecha de estreno de este melodrama llegará en exclusiva a Prime Video a más de 240 países y territorios el próximo 18 de agosto.

Jorge López, Macarena Achaga, Diego Klein, Lisa Owen, Camila Valero, Adriana Montes de Oca, Fátima Molina, Ricardo Polanco, Roberto Quijano y Sylvia Pasquel encabezan el reparto de este melodrama lleno de engaño, ambición, intriga y tintes de comedia.

Mala Fortuna cuenta la historia de Victoria (Macarena Achaga) y Julio (Jorge López), quienes no se han visto desde que sus padres estuvieron en el centro de un escándalo financiero que acabó con la fortuna de algunas de las familias poderosas de América Latina hace más de una década. Ambos lo han pasado mal económicamente, sobreviviendo al exilio social y difícilmente llegando a fin de mes.

Dotados de una genética privilegiada y educados con las mejores maneras, llegarán a la misma conclusión: la única forma de salir de este lío es cambiando sus identidades y buscando un mejor futuro. El problema es que los dos han optado por ir tras la misma presa: la familia Urquiza. Sin embargo, ninguno esperaba que el destino los reuniera nuevamente, pero esta vez como Julio haciéndose pasar por "Michi Montefusco" y Victoria por "Marie Claire Lebrun".

