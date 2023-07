Toledo, orgulloso de ser y sentirse santiagueño

24/07/2023 - 21:00 Pura Vida

- ¿Qué se siente ser santiagueño?

Ser santiagueño es una palabra, si se quiere, criolla. Dentro de lo que nos representa al santiagueño mismo, uno se siente orgulloso. Cuando decimos "soy santiagueño" o "qué orgullo de ser santiagueño" es algo que nos da identidad. Es lindo cuando gente de otras provincias, por ejemplo, te dicen "qué lindo es ser santiagueño" o "quisiera ser santiagueño". Cuando uno hace folclore, hace arte, es ahí donde uno lo siente notablemente que es una necesidad ser santiagueño para después hacer todo lo que uno siente por la cultura.

- ¿Qué es lo que más te emociona de estos días de festejo por el aniversario de la fundación de Santiago?

Lo que me emociona es la algarabía de la gente, el entusiasmo con que la gente siente ese orgullo de ser santiagueño y lo celebra. También me emociona el entusiasmo del turista, el que viene de afuera y que quiere ser santiagueño por unos días, quiere sentirse santiagueño escuchando folclore, visitando los patios culturales, asistiendo a los eventos populares, degustar las comidas típicas de Santiago. El turista vive y siente nuestra santiagueñidad en la música, en las comidas, en las danzas, en sus conversaciones con la gente. Esas son las cosas que me emocionan y me hacen sentir más orgulloso de ser santiagueño.

- ¿Cómo imaginas que se puede seguir transmitiendo a la nueva generación la cultura de Santiago?

Cuando la provincia se viste de fiesta y mostramos al mundo esto que tiene que ver con la identidad, es una manera de motivar a los que recién comienzan a hacer música o todo lo que tenga que ver con nuestro arte. También son motivaciones cuando se les da el lugar, se les abre las puertas, se los apoya. Nosotros hemos aprendido de otras generaciones. Hoy ha entrado mucha música de otro lado, pero aún perdura y con mucha resistencia ese mensaje que han marcado nuestros ancestros quienes nos han dicho "de esta manera es el folclore, la poesía". El camino a seguir es revalorizando, dándole el significado que tiene toda la cultura de Santiago del Estero y transmitirla arriba de los escenarios, en lugares típicos de nuestra provincia.

Gracias a Dios, hoy el folclore se escucha en todos lados. Según estadísticas, el folclore está en tercer lugar en lo que se consume en el país. Hoy en día es tanta la información que llega de otros lados, con otra clase de música, y que estemos en el tercer lugar me llena de orgullo.

Marcelo Toledo quiere que lo entierren en La Banda, "la tierra impar de la guitarra"

-A lo largo de tus giras, ¿cómo has detectado a otro santiagueño?

Ese santiagueño que ha sufrido el desarraigo siente la necesidad de volver a su pago. Capaz que antes no era de la misma manera, pero hoy en día se ven tantas manifestaciones culturales que es lo que vuelve a atrapar al santiagueño. Miles de santiagueños ansían siempre volver a su tierra. Añoran su tierra, quieren regresar para pasar sus últimos días junto a sus seres queridos y revivir momentos inolvidables en el lugar en donde nacieron. Tenemos muchos amigos que viven afuera, pero no ven la hora de jubilarse para volver a Santiago. Aparte, la provincia está tan hermosa y eso también alimenta el deseo de volver.

- ¿Te gustaría descansar aquí cuando Dios te llame?

Sí, ese es mi deseo, sobre todo en mi tierra, en La Banda. No deja de ser Santiago del Estero, pero La Banda, como decía Felipe Rojas, no tiene par. "La tierra impar de la guitarra", decía Felipe Rojas. Y es la verdad.