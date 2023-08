¿Por qué se separaron Tini y De Paul? Camila Homs habló del final

02/08/2023 - 21:03 Pura Vida

Cami Homs fue al programa "Desayuno Americano", horas después de que su ex y padre de sus hijos, Rodrigo de Paul, anunciara su separación de Tini Stoessel. "Me sorprendió la separación, no me la esperaba", señaló, aunque evitó hacer otro tipo de comentarios sobre la ruptura.

"Nunca hablé con ella. Tampoco con mis hijos compartieron mucho. Por un momento puntual, me enojé muchísimo", destacó la conductora de Cucinare, que reconoció sentirse arrepentida del día que coreó un tema contra Tini, mientras estaba de vacaciones en Punta del Este: "No me gustó para nada verme en ese lugar. Me arrepiento de algunas cosas que dije… Se habla mucho más y nada que ver con la realidad".

"Re bailo Tini, son temones. Ir al recital es como mucho, pero bailar, lo bailo. Si voy a un recital capaz me linchan. Los fanáticos son pesados", consideró Cami.

La participante del "Bailando 2023" también habló de su noviazgo con el futbolista José "El Principito" Sosa: "Con la mamá de sus hijas me crucé y la mejor. Están separados hace bastante. Yo lo encaré. El primer beso fue mutuo, pero la charla la inicié yo. Me lo crucé en el barrio y lo encaré por Instagram. Teníamos una amiga en común. 'El Principito' es el amor de mi vida. Estoy re enamorada, la verdad que sí".

Tini y De Paul hablaron el día después del anuncio

'No hay terceros en discordia, por más rumores que veas. Rodrigo te lo va a decir también. No hay problemas en ese sentido. Solo que sentimos que estaba siendo complicado llevar la relación adelante por todo lo que viene, más allá del amor, más allá del cariño'". Eso fue lo que Tini Stoessel le comentó a Ángel De Brito, quien lo compartió en su programa, donde anticipó los planes de la cantante: "Ahora se va a quedar unos días más en Miami y después vuelve a Madrid para terminar su gira. Luego tiene que ir a Puerto Rico, para grabar un video. Y después tiene que volver a Estados Unidos".

Pero Tini no fue la única que se comunicó con De Brito, el jugador de la Selección Argentina también le escribió para explicarle por qué se había separado de Tini: "Un poco lo que te dijo Tini: hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad que creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron. Y seguir cada uno las cosas por su lado. Y poder empezar desde otro lado".

Al respecto, el periodista dio su opinión: "Yo veo como dos situaciones distintas: Tini más firme ahora y Rodrigo como queriendo remontarlo", contó.

El anuncio de la separación sorprendió sobre todo porque hace pocos días De Paul había dejado ver el tatuaje que le dedicó a Tini sobre su ombligo, donde escribió su nombre. Según contó Ángel, Rodrigo aseguró que no se lo borrará.