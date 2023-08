Tini se olvida de De Paul con un nuevo romance

07/08/2023 - 20:40 Pura Vida

Desde que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron oficialmente su separación, comenzaron a tejerse todo tipo de especulaciones. La primera que tomó fuerza es que el futbolista no cerraba las puertas a una posible reconciliación, mientras que ella estaba decidida a no regresar con él.

Lo cierto es que no pasó ni una semana del aquella confirmación del punto final de la relación cuando a raíz de las publicaciones de la cantante en Instagram, Pochi, de la cuenta "Gossipeame" ya dice que encontró las pistas de un nuevo romance de Tini, con un joven joyero español llamado Joan Margarit. Su deducción se alimenta en una práctica que tiene la cantante y que consiste en usar las remeras de sus parejas. Durante su salida, en Ibiza, la ex de De Paul se habría dejado ver con la misma remera que lució Joan Margarit. No obstante, la influencer y panelista de "Entrometidos" se apuró en aclarar que en realidad el romance se estaría gestando con el amigo del joyero, el joven modelo Biel Juste.

Joan Margarit y Biel Juste fundaron la marca "Two Jeys" y renovaron el concepto de joyería con sus diseños. Y fue Joan quien subió una foto con Tini, disfrutando de una fiesta en la playa.

Por su parte, el abogado Mauricio D'Alessandro, en diálogo con Mitre Live, insinuó que la separación de Tini con Rodrigo se dio a raíz de que ella le reclamaba más tiempo y dedicación, algo que él no podía cumplir porque también tenía que dividirse para ver a los hijos que tiene con Cami Homs.